Híres politikusok, akiket nem kímélt a járvány

Összegyűjtöttük, hogy külföldön kik azok a felelős pozícióban lévő politikusok, akik a saját bőrükön tapasztalták a Covid-19 betegséget.



Donald Trump





A legismertebb koronavírusos vezető politikus Donald Trump. Ő maga jelentette be a Twitteren október 2-án, hogy pozitív lett a tesztje, és hogy „enyhe tünetei” vannak. Trumpot és feleségét azután vizsgálták meg, hogy egyik közvetlen munkatársa, a 31 éves kampánymenedzser, Hope Hicks megfertőződött.



A bejelentés után egy nappal Trump kórházba került, Remdesivirt és immunerősítőket kapott. Az amerikai elnök betegségével a koronavírus-járványnak kézzel fogható hatása is volt az elnökválasztási kampányra, mivel Trump egy ideig nem vehetett személyesen részt semmilyen eseményen. Ráadásul még megkerülhetetlenebb téma lett.



Trump miután 5-én azzal borzolta a kedélyeket, hogy autóval "kiruccant" a kórházból, 6-án elhagyhatta az intézményt. Sok embert megbotránkoztatott a nyilatkozatával betegsége után. „Rengeteget tanultam a koronavírusról. Egy biztos: ne hagyják, hogy ez uralja az életüket. Ne féljenek tőle. Le fogják győzni!” – mondta az Egyesült Államok újrázni készülő elnöke.



Donald Trump miután elhagyta a kórházat, ahol napokig ápolták. Akkori állás szerint 7,5 millió amerikai fertőzöttet regisztráltak, és több mint 210 ezer áldozata volt a járványnak. Trump környezetében is számos ember megfertőződött. Az elnök október 11-én szerepelt először nyilvánosan, két nappal később pedig már folytatta újraválasztási kampányát. A fertőzöttek száma október 22-én már 8,3 millió felett van, és több mint 222 ezer amerikai áldozata van a járványnak, mindkét mutatóval első az USA.



Boris Johnson



A brit miniszterelnök a járvány elején, márciusban vonult karanténba, miután pozitív lett a tesztje. Később erős tünetei lettek, intenzív osztályra került, ahol pótlólagos oxigént kapott pár napig. Gyógyulása után köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, elsősorban az őt gondozó – egyébként bevándorló – két intenzív terápiás ápolónak.



Johnsont sokan kritizálták saját pártján belül is, amiért nem reagált elég gyorsan és határozottan a vírusra, halogatta az iskolák bezárását is. Nagy-Britannia a járvány egyik legnagyobb áldozatává vált, eddig több mint 44 ezer ember vesztette életét a járványban, Európában a legtöbben.



Jair Bolsonaro



A brazil elnök júliusban jelentette be, hogy az ő tesztje is pozitív lett. Bolsonaro korábban jelentéktelennek tartotta a vírust, „enyhe náthának” nevezte, és biztatta az embereket, hogy menjenek el nagygyűléseire.



Amikor maga is megbetegedett benne, akkor hidroxiklorokint szedett a gyógyulás érdekében. A gyógyszert malária ellen hatásos szerként ismeri az orvostársadalom, eleinte kísérleteztek vele koronavírusos betegek esetében is, de végül hatástalannak bizonyult.



Az elnök meggyógyult, de sok polgártársáról ez nem mondható el: több mint 5,3 millió brazil tesztje lett pozitív, és több mint 155 ezren halt meg a fertőzés következményeiben. Brazília a koronavírus-járvány által a második legsúlyosabban sújtott ország a világon, egyedül az Egyesült Államokban van több halálos áldozat.



Alekszandr Lukasenka



A belarusz elnök is júliusban közölte, hogy elkapta a fertőzést – alig egy hónappal a sok szerint törvénytelen választás előtt. Belarusz azon kevés országok egyike, ahol nem rendeltek el kijárási korlátozásokat.

Lukasenka szerint más országok védekezése eltúlzott volt, ezt támasztják alá az ország által közölt számok is: a hivatalos adatok szerint mindössze 945 belarusz polgár vesztette életét a járványban, miközben több mint 90 ezer fertőzöttet regisztráltak.



Nikol Pasinjan



Örményország miniszterelnöke június 1-jén jelentette be, hogy ő is elkapta a vírust. Pasinján egy Facebook-videóban közölte, hogy felesége és négy gyermeke tesztje is pozitív lett, de nincsenek tüneteik. Egy ideig otthonról dolgozott. Örményországban több mint 70 ezer fertőzöttről tudnak, és több mint ezer halálos áldozatról.



Juan Orlando Hernández



Honduras elnöke júniusban jelentette be betegségét. Felsége és két közvetlen munkatársa is elkapta a kórt. Hernández azt mondta, kísérleti kezelésben részesül. Később kórházba került, ahonnan gyógyultan távozott. Hondurasban 91 ezer felett van a regisztrált esetek száma, és több mint 2500 emberéletet követelt a járvány.



II. Albert monacói nagyherceg



A 62 éves uralkodó március közepén jelentette be fertőzöttségét. Három nappal korábban derült ki, hogy a városállam miniszterelnöke, Serge Telle tesztje is pozitív lett. A városállamban eddig alacsony a fertőzési és elhalálozási arány.



Alejandro Giammattei



A guatemalai elnök szeptemberben fertőződött meg. Televíziós beszédében azt mondta, enyhe tünetei vannak, kicsit köhög és enyhe izomfájdalmai vannak. Országában 92 ezer ember kapta el a vírust, és háromezren vesztették életüket a szövődmények miatt.



Luis Abinader



A Dominikai köztársaság frissen megválasztott elnöke a kampány során fertőződött meg. Ezután több héten át karanténban volt. Az apró Karib-tengeri országban több mint 122 ezer ember fertőződött meg, közülük több mint 2200 beteg életét vesztette.



Romániában még sem az állam elnöke, sem a kormányfő nem fertőződött meg koronavírussal, úgyszintén Magyarország vezető politikusai esetében sem tudunk arról, hogy megfertőződtek volna.



