Rómában is éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el

Lombardia tartományban csütörtök estétől, Campania és Lazio tartományban péntektől lép életbe a koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom, amely húszmillió olaszt érint, mások mellett Milánó, Róma és Nápoly városát november közepéig.



A tízmilliós Lombardiában este tizenegy órától reggel ötig tart a kijárási tilalom. Hétvégén lezárják a kereskedelmi központokat, kivéve az élelmiszerláncokat. Hétfőtől a lombardiai oktatási intézmények nagy része átáll az online tanításra, vagy az oktatást jelenlétben, de turnusokban folytatják.



Campaniában ugyanezek a rendelkezések lépnek életbe, de a tartományban napközben a megyék közötti átjárást is betiltották, és a nyaralóba vagy telekre kijárás is tilosnak számít.



A Róma körüli Lazio régióban éjféltől reggel öt óráig tart a kijárási tilalom, a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban átállnak online oktatásra, kivéve a szeptemberben indult első évfolyamot. Az egyetemi oktatás is hetvenöt százalékban interneten folytatódik. A fővárosban az ülve fogyasztást biztosítani nem tudó vendéglátóhelyeknek, például a kisebb bároknak este hatkor, az éttermeknek éjfélkor be kell zárniuk.



A kijárási tilalom alól felmentést kap az, aki munkavégzés vagy más sürgős indok miatt lép az utcára. Az ehhez szükséges engedélyeket - a tavaszi kijárási korlátozás időszakához hasonlóan - a belügyminisztérium honlapjáról lehet letölteni. A tilalom megszegőit 400-tól 3000 euróig terjedő bírsággal sújtják.



Piemonte tartomány a kereskedelmi központok hétvégi lezárásáról döntött, a liguriai Genova városa sikátoros központjában este kilenctől kijárási tilalom érvényes, Szardínia szigetén kéthetes kijárási korlátozást vezettek be, és ugyanezt tervezik Szicíliában is.



Az országos lezárás helyett egyelőre térségi korlátozásokkal igyekeznek megfékezni a járvány terjedését, de Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőig újabb rendelkezéseket jelenthet be. Május közepe óta először október 13-ától szigorították az óvintézkedéseket, köztük az általános szájmaszkhasználatot, az amatőr csoportsportok leállítását, a hatfős szabály bevezetését a tömörülések elkerülésére nemcsak az utcán, hanem az otthonokban is.



A szigorításhoz a járványgörbe ugrásszerű emelkedése vezetett. A szerda esti adatok szerint a frissen kiszűrt fertőzöttek száma túllépte a 15 ezret egy nap alatt, és 127 beteg halt meg. A legtöbb beteget ismét a korábbi gócpont Lombardiában regisztrálják napi több mint négyezer új fertőzöttel, és ezeknek a felét Milánó városában.



A korlátozásokkal a nagyvárosokat igyekeznek megvédeni: az egészségügyi hatóságok bejelentései szerint "minden eszközzel" meg kell akadályozni, hogy Róma, Nápoly és Milánó "elessen". A járvány tavaszi terjedésekor sikerült megvédeni a milliós lakott területeket, ahol a legintenzívebb a társadalmi kapcsolattartás.



Szakértők emlékeztettek arra, hogy a március és május közötti súlyos járványhelyzetben a legtöbb beteg, több mint négyezer, április 3-án feküdt az intenzív osztályokon. Jelenleg több mint tízezren vannak kórházban és 926 beteg intenzíven, de a járványterjedés üteme szerint már november közepére a lélegeztetőgépre kapcsoltak száma túllépheti a hétezret. Milánó intenzív osztályai megteltek, újranyitják a vásártéren létrehozott járványkórházat, Nápoly kórházai már csak Covid-19-betegeket fogadnak.



Giuseppe Conte csütörtöki parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, hogy Olaszország tavaszhoz képest felkészültebb az újabb járványhullámra, de a helyzet "kritikus" - ismerte el. Arra kérte az olaszokat, minél kevesebbet tartózkodjanak az utcán, és otthon se fogadjanak olyan személyeket, akikkel nem együtt élnek. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!