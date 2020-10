Az EB uniós szintű rendszert hozott létre a kontaktkövető alkalmazások határon átnyúló használatára

Az Európai Bizottság uniós szintű rendszert hozott létre a koronavírus fertőzési láncainak megszakítását célzó tagállami kontaktkövető mobiltelefonos alkalmazások határon átnyúló használatára - közölte az uniós bizottság hétfőn. A rendszer ezen kívül az információcsere magasabb szintű biztosítását is célozza.



A tájékoztatás szerint a kezdeményezés előirányozza, hogy a tagállamok önkéntes alapon letölthető kontaktkövető és figyelmeztető alkalmazásai egymással összekapcsolódva is biztonságosan működjenek.



A szolgáltatás biztosítja azt is, hogy az alkalmazásokat határokon átnyúlóan is zökkenőmentesen igénybe lehessen venni. A felhasználóknak ezért csak egy alkalmazást kell telepíteniük ahhoz, hogy egy másik európai országba utazva is működjön a kontaktkövetés, és megkapják az esetleges figyelmeztetéseket.



A szolgáltatás az alkalmazások által generált véletlenszerű azonosítókon kívül más információt nem kezel. Nem teszi lehetővé az egyes felhasználók azonosítását, sem a mobil eszközök helyének vagy mozgásának nyomon követését. Az információk titkosításon esnek át és a minimálisra korlátozódnak, azokat csak a fertőzések visszakövetéséhez szükséges ideig tárolják. A rendszert az Európai Bizottság fogja működtetni luxembourgi adatközpontjából.



A koronavírus elleni küzdelem jegyében a fertőzés nyomon követésére ez idáig tizenkilenc tagállamban - Magyarország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Portugália, Írország, Olaszország, Finnország, Belgium, Hollandia, Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Horvátország, Málta, Ausztria, Észtország, Lettország, Dánia - húsz mobiltelefonos alkalmazást fejlesztettek, amelyet mintegy 30 millióan töltöttek le - közölték. (MTI)



Nyitókép: Saulo Mohana/unsplash.com

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!