Kéthetes zárlat kezdődik pénteken Walesben

Csaknem teljes zárlattal felérő, két hétig tartó szigorú korlátozások lépnek életbe péntektől Walesben a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése végett - jelentette be a walesi miniszterelnök hétfőn.



Mark Drakeford a walesi fővárosban, Cardiffban tartott sajtótájékoztatóján közölte: október 23-tól november 9-ig bezárnak a pubok, az éttermek, a turisztikai és szabadidő-létesítmények, a közösségi intézmények, a könyvtárak és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek.



Be kell zárniuk a fodrászatoknak, a szállodáknak és a szépségszalonoknak is.



Esküvői és temetési szertartások kivételével a vallási intézményeknek is fel kell függeszteniük működésüket két hétre.



A lakosságot arra kéri a walesi kormány, hogy maradjon otthon, ha lehetséges, dolgozzon otthonról, és a legszükségesebb bevásárlásokon, valamint napi egy rövid testedzésen kívül lehetőleg ne mozduljon ki.



Drakeford ismertetése szerint ez alól csak a kritikus fontosságú területeken dolgozók kaphatnak mentességet, illetve azok, akiknek otthoni munkavégzése fizikailag nem lehetséges.



A walesi kormány a zárlat idejére megtiltja a gyülekezést a nem egy háztartásban élők számára közterületen és zárt térben egyaránt.



A korlátozások első hete egybeesik az iskolák őszi szünetével. A walesi miniszterelnök tájékoztatása szerint a szünet után az általános iskolákban minden évfolyam számára, a középiskolákban csak a vizsgák előtt álló évfolyamokon indulhat újra az oktatás, a többi középiskolai osztálynak online oktatásra kell ismét áttérnie.



Drakeford az intézkedéseket indokolva úgy fogalmazott: a walesi kormány meggyőződése szerint a koronavírus-járvány terjedését csak mélyreható, gyors és sokkszerűen erőteljes intézkedéscsomaggal lehet megfékezni.



A hétfőn ismertetett rendelet azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságon belül Walesben lépnek életbe a legszigorúbb járványmegelőző korlátozások.



Az elmúlt napokban a brit kormány tudományos tanácsadó testületének (SAGE) több tagja is tett olyan nyilatkozatokat, hogy Boris Johnson miniszterelnöknek országos hatállyal hasonlóan szigorú, rövid, két-három hétre szóló zárlatot kellene elrendelnie a koronavírus-járvány megfékezése végett.



Johnson többször hangoztatott álláspontja szerint azonban a brit kormány kitart az Angliában minap életbe léptetett, regionális kiterjedésű, a járvány egyes gócpontjaira összpontosító készenléti rendszer mellett.



Az új, háromfokozatú készültségi rendszerben a közepes szint a legalacsonyabb, utána következik a magas, majd a nagyon magas fokozat, egyre szigorodó korlátozásokkal, de egyik fokozat sem írja elő például azt, hogy az emberek nem hagyhatják el otthonaikat.



Az északnyugat-angliai Liverpoolban és tágabb körzetében már a nagyon magas szint van érvényben, mivel jelenleg ebben az országrészben a legmagasabb a koronavírus-fertőzési ráta Anglián belül.



Londonban szombat óta a középső, vagyis a magas készültségi fokozat érvényes. (mti)



Kiemelt kép forrása: Roman Grac képe a Pixabay -en.

