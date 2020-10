A szocialista elnökjelölt nyerte a választást Bolíviában az exit poll szerint

Vasárnap Bolíviában elnökválasztást tartottak, melyen az exit pollok szerint az előzetes várakozásoknak megfelelően Luis Arce, a Mozgalom a Szocializmusért (Movimiento al Socialismo, MAS) jelöltje aratott győzelmet - írja a Mérce.



A 2019-ben puccsal eltávolított volt elnök, Evo Morales pártja a szavazatok 53%-át nyerte el, a második helyezett Carlos Mesára a választók 30,8%-a szavazott. Ez azt jelenti, hogy a választásnak nem is lesz második fordulója, mivel az első fordulós győzelemhez egy jelöltnek a szavazatok több mint 40 százalékát kell megszereznie és 10 százalékponttal kell előznie a második legerősebb jelöltet.



Bár hivatalos eredmény még nincs, az országot ideiglenesen vezető Jeanine Añez Chavez Twitteren már gratulált Arce-nak.



Arce szintén Twitteren ünnepelte győzelmét, posztjában megköszönte a bolíviai emberek támogatását és bizalmát, és ígéretet tett a demokrácia, a stabilitás és a társadalmi béke helyreállítására.



Az elnökválasztást azután kellett megismételni, hogy tavaly októberben az országot 2006 óta irányító Evo Morales negyedszerre is megnyerte az elnökválasztást, ám csalással vádolták meg. Tüntetések következtek, az elnök pedig száműzetésbe vonult. A puccs után egy jobboldali szenátor, Jeanine Áñez lépett ideiglenes elnökként Morales helyére, azonban az ország élére kerülése óta eltelt szűk egy évben nem sikerült széleskörű támogatottságot kiépítenie. Maga is indult az elnökségért a mostani választáson, azonban miután a támogatottsága kitartóan alacsony maradt, visszalépett Carlos Mesa javára. (mérce.hu)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!