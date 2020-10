JTA: Orbán Viktor saját céljaira használta fel a magyar zsidókat, amikor indokolatlanul vádolta a Mazsihiszt

Magyarország miniszterelnökét, az egyik legfőbb nacionalista és bevándorlás-ellenes európai vezetőként, gyakran vádolják azzal, hogy túlságosan gyengén lép fel a zsidóellenesség kapcsán. Azonban szokatlan fordulattal, most ugyanezzel vádolja az ország legnagyobb zsidó csoportját, a Mazsihiszt – írja a New York-i székhelyű Zsidó Távirati Iroda (JTA).



Magyarországon egy helyi fideszes országgyűlési képviselő halálát követően az ellenzéki pártok összefogtak, hogy a borsodi időközi választásokon megdöntsék a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többségét. Ez végül nem sikerült nekik: szorosan, de a volt fideszes országgyűlési képviselő Koncz Ferenc: lánya, Koncz Zsófia nyerte az időközit az ellenzéki Bíró László ellen (a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében).



Amit azonban az ellenzéki jelöltről a fidesz előásott a kampányhajrában, az nemcsak a szavazóknak, de az ellenzéki pártok erőembereinek is dilemmát okozott.



A jobbikos képviselő-jelölt ugyanis antiszemita módon nyilvánult meg korábban a közösségi médiában (amely a Jobbik berkeiben nem volt példátlan a szélsőjobboldali párt néppártosodása előtt – szerk. megj.). Bíró a közösségi médiában amellett, hogy Budapestet az egykori bécsi polgármester, Karl Lueger szavaival „Judapestnek” nevezte, „tetűcsúszdásoknak” titulálta az ortodox zsidó turistákat.



Az ellenzéki jelölt bocsánatot kért kijelentései miatt, azonban sokan megkérdőjelezték hitelességét országgyűlési képviselőként, illetve elindult ellene a kormányzati lejárató kampány is a médiában. Többek között Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt az ügy kapcsán, a Mandinernek úgy fogalmazott, a Mazsihisz elfordítja a fejét a Jobbik antiszemitizmusa láttán.



Erre reagált a Zsidó Távirati Iroda védelmébe véve a Mazsihiszt, amely a JTA-nak azt mondta, az állítás hamis, mert már hónapokkal ezelőtt elítélték a jobbikos politikust vállalhatatlan megjegyzései és véleménye miatt. Szerintük Orbán cselekedete, miszerint a Maszihisz ellen indokolatlanul szólalt fel, hogy ezzel az ellenzéki jelöltet gyengítse, arra utal, hogy Magyarország miniszterelnökének hajlandósága nő arra nézve, hogy pártpolitikai célokra használja a magyar zsidókat.



A JTA ugyanakkor megjegyzi, az ellenzéki pártoknak akár esélye is lehet a közelgő választások alkalmával, hisz a közúti balesetben elhunyt országgyűlési képviselő lánya, Koncz Zsófia ugyan legyőzte Bírót, ezzel megtartva a FIDESZ-KDNP kétharmados hatalmát, viszont mindössze a szavazatok 51 százalékát szerezte meg. Ha Koncz vesztett volna, a Fidesz koalíciója elvesztette volna a kétharmados parlamenti fölényét, ami széles jogköröket biztosított volna az ellenzéki pártoknak, beleértve az alkotmánymódosítások lehetőségét is.



Továbbá a hírügynökség emlékeztetett, Mazsihisz korábban figyelmeztette Orbán Viktort, hogy számos cselekedetével az antiszemita gyűlölet és a Holokauszt-revizionizmus visszaszorítását kockáztatja. De nem minden magyarországi zsidó csoport osztja ezt a kritikát. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) elutasította a Mazsihisz bírálatainak nagy részét, megvédte a kormány bevándorlásellenes politikáját, és elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Soros-ellenes kampánya antiszemita. A Mazsihisz visszavágott az EMIH-nek, azt állítva, hogy a kormánynak van alárendelve, és elfogult a Fidesszel szemben, mert pénzt és épületeket kap tőle. (A Mazsihisz több millió dolláros állami támogatást is kap Orbán kormányától – jegyzi meg a hírügynökség.) (JTA/hvg/hírszerk.)





