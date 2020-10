Örményország és Azerbajdzsán éjféltől humanitárius tűzszünetet kötött, 4 percig valóban nem lőtték egymást

Szombaton éjfélkor Örményország és Azerbajdzsán "humanitárius tűzszünetet" hirdetett, amely helyi idő szerint október 18-án 00.00-kor kezdődött el. Viszont nem is olyan biztos, hogy sokáig fog tartani.



Szombaton még úgy tűnt, a két ország komolyan gondolja a múlt héten kötött tűzszünetet, amelyről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter este telefonon beszélt örmény és azeri társaival. Az orosz külügyminiszter ragaszkodott ahhoz, hogy "szigorúan be kell tartani" a múlt szombaton Moszkvában megkötött fegyverszünetet. Ez pedig véget is vetett volna a két ország között zajló véres csatározásnak, amely szeptember 27-én tört ki ismét.



A szeptember végén újra elmérgesedett fegyveres konfliktus úgy tűnt ismét rendeződni látszik, ha nem is a béke, de egy tűzszünet erejéig. Ez a második alkalom, hogy a két fél tűzszüneti megállapodást próbált elérni, miután három hét harc után több száz halott, köztük civilek vesztették életüket a fegyveres harcokban és bombázásokban. Azerbajdzsán ebben a három hétben területi nyereséget ért el, de a döntő csatában nem nyert. Hivatalos adatok szerint mintegy 700 embert vesztette életét, és a 140 000 lakos nagy részét kitelepítették a Hegyi Kabarah területéről.



Mint arról részletesen beszámoltunk a 17 éves örmény lány Transindexes interjúja kapcsán a fegyveres konfliktus a Hegyi-Karabah területi vitája miatt tört ki újra, amelyet a szovjetek vettek el az örményektől és adtak át az azerieknek. A Szovjet Unió meggyengülésével azonban a Hegyi Kabarahra ismét vita tárgyát képezte, miután mind a két ország igényét fejezte ki iránta. Fegyveres harcok vették kezdetét a '80-as '90-es években, aminek végén az örmény többségű Hegyi Kabarah mind a két félt faképnél hagyva kimondta függetlenségét (ezt azonban egyik ország sem ismeri el, ugyanakkor ennek ellenére Örményország katonailag és anyagilag támogatja a területet).

A lehetséges humanitárius válság mellett a világközösség a konfliktus nemzetközivé válásától is tart, hisz Törökország Azerbajdzsánt támogatja. Örményország, amely pénzügyileg és katonailag támogatja a Hegyi-Karabahi szeparatistákat, katonai szövetségben áll Oroszországgal.



A tűzszünetet viszont bár valóban kimondták az említett időpontban, viszont az örmények szerint ez mindössze négy percig tartott, az azeriek máris megszegték.





Örményország azzal vádolta Azerbajdzsánt, hogy tüzérségi lövedékeket lőtt ki, néhány perccel azután, hogy az új hegyi-karabahi tűzszünet hatályba lépett. Ami ismételten veszélyezteti a hétvégén megkötött megállapodást.





Video surveillance devices of the Artsakh Defense Army recorded the exact location and time of how the enemy launched an offensive in the direction of the Armenian positions in the early morning hours of October 18, violating the agreement for ceasefire. pic.twitter.com/XjSCvq6tle — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 18, 2020

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 17, 2020

"Az ellenség ismét megsértette a humanitárius tűzszünetet: 00:04-től 02:45-ig tüzérségi lövedékeket lőtt északi irányba, 02:20-tól 02:45-ig pedig rakétákat lőtt déli irányba" - mondta az örmény védelmi minisztérium szóvivője,en. Később hozzátette, az azerbajdzsániak ismét súlyosan megsértették a tűzszünetet 07:20-kor. Tüzérségi tűz után támadást indítottak Khudaferin Reservoir ellen, hogy kedvező pozíciókat foglaljanak el. Mindkét oldalon sérültek és sebesültek vannak. Az örmények négy azeri tankot lőttek szét 11 óra környékén.