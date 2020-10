A parlamentről és a marihuánáról is szavaznak Új Zélandon

Parlamenti választásokat tartanak szombaton Új-Zélandon. A választás mellett az új-zélandi polgárok a marihuána és az eutanázia legalizálásról is szavaznak.



A jelenlegi miniszterelnök középbal Munkáspártja a szavazatok 49%-át szerezte meg az elsődleges eredmények alapján. A jobboldali Nemzeti Párt a voksok 27%-val elismerte vereségét. A választásokat eredetileg szeptemberben kellett volna megtartani, a járvány miatt azonban egy hónappal elhalasztották.



A szigetország miniszterelnöke, Jacinda Ardern hatékonyan kezelte az elmúlt évek kríziseit, a koronavírus-járvány eddig 1880 fertőzöttet és 25 halottat követelt, határozott és együttérző vezetőnek tűnt a christchurch-i mészárlás után is, és a Whakaari-vulkán kitörése sem rázta meg a népszerűségét. korményzásának legjelentősebb állomásairól készített fotóalbumot a The Guardian, a linkre kattintva megtekinthetők a fényképek.





Pártja, a szociáldemokrata Munkáspárt (Labour) is profitál Ardern népszerűségéből: a közvélemény-kutatások szerint 46 százalék fölött állnak, 15 ponttal megelőzve a legnagyobb ellenzéki tömörülést, a jobboldali Nemzeti Pártot (National Party).



Jacinda Ardern pedig a nemzetközi politikában olyan népszerű, mint egy rocksztár: A Time-tól a Vouge-ig sok újság címlapján szerepelt, de a választást nem csak a népszerűség dönti el.





Választási plakát Új Zélandon

„A Munkáspárt az eltelt 50 év legnagyobb támogatását kapta” – állapította meg a győzelem utáni beszédében Ardern. „A támogatást azonban nem tartjuk adománynak. Ígérem, hogy a párt minden új-zélandi érdekében fog kormányozni” – tette hozzá az újraválasztott miniszterelnök. a Nemzeti Párt vezetője máris gratulált Ardernnek, de előrebocsátotta, hogy „markáns ellenzékben” maradnak.A Munkáspárt az előrejelzések szerint 64 helyet szerzett a 119 tagú törvényhozásban. Az arányos választási rendszer bevezetése, vagyis 1996 óta senkinek sem volt ekkora többsége az új-zélandi parlamentben. A parlamenti választás mellett egyébként az új-zélandi polgárok a marihuána és az eutanázia legalizálásról is szavaznak.