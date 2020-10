Boris Johnson: fel kell készülnünk a megállapodás nélküli brexitre

Már csak tíz hét van hátra a brit EU-tagság megszűnése óta érvényben lévő átmeneti időszakból. Prepare for a No-deal Brexit, mondta az Egyesült Királyság miniszterelnöke, azaz Boris Johnson szerint Nagy-Britanniának fel kell készülnie egy nem szabadkereskedelmi kapcsolatra a jövőben az Európai Unióval. A brit kormányfő ezt azután mondta, hogy nem történt áttörés a brexit-tárgyalásokról az uniós csúcsértekezleten - írja a The Guardian.











Johnson hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy az EU továbbra is ellenőrzése alatt akarja tartani a brit törvényalkotási szabadságot és a brit halászati szabályozást. „Úgy látom, partnereink elengedték a szabadkereskedelem gondolatát. Úgy tűnik, hogy Brüsszelben nem történt előrelépés. Tehát, azt tudjuk mondani nekik; jöjjenek el, ha alapvető változás áll be a megközelítésükben. Máskülönben pedig, örömmel beszélgetünk olyan gyakorlati dolgokról, amiket már megfogalmaztam; a társadalombiztosítási kérdésekről, a közúti árufuvarozásról, az ausztrál, azaz WTO-típusú (Kereskedelmi Világszervezet) kereskedelmi megoldásról".





Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, "a brexit kapcsán egységesek vagyunk. Megállapodásra akarunk jutni, de nem bármi áron. A mindkét részről aláírt kilépési jegyzőkönyv pontjait teljes mértékben végre kell hajtani."



Azt is közölte, az uniós főtárgyaló, Michel Barnier hétfőn Londonba utazik, hogy folytassa a tárgyalásokat az egyezség vagy az egyezség nélküli brexit előkészítése érdekében.(The Guardian/hírszerk.)





