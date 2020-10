Hiába az őszi szünet és az ultimátum, nem hagyják el az SZFE épületét a hallgatók

Egyre kínosabbá válik a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügye a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium számára, így egyre durvább módszerekhez nyúlnak. Az SZFE hallgatói azonban nem tágítanak az ürügyek miatt és nem riadnak meg a fenyegetőzéstől sem.



Az SZFE épületeinek kiürítésével és a kormány egyoldalú döntései ellen tiltakozó diákok tüntetéseinek leverésének feladatával az ex-katonatisztet: Szarka Gábor bízták meg egyetemi kancellári tisztséggel ellátva őt.



Szarka neki is látott a parancs végrehajtásának, az utóbbi napokban láthattuk már az elfoglalt épület előtt strázsálni. A héten pedig az ex-katona magasabb fokozatra kapcsolt: lekapcsolta az internetet az SZFE épületében, majd lecseréltette a zárakat a Vas utcai épület főpróbahelyén, ahol a diákok a gyűléseiket szokták tartani.



Pénteken pedig úgy döntött végleg véget vet a diákok másfél hónapja tartó tiltakozó akciójának. Előre hozatta az őszi szünetet és az épület teljes felújítására, illetve fertőtlenítésre hivatkozva ultimátumot adott a diákoknak. Miszerint román idő szerint este 19 óráig haladéktalanul hagyják el az SZFE Vas utcai épületét. Szarka szerint fontos ugyanis, hogy ebből pszichotikus állapotból a hallgatók kimozduljanak, hazamenjenek, beszélgessenek a szüleikkel, egy kicsit nyugodjanak meg, és próbáljanak meg olyan döntést hozni, ami nem a saját intézményük elleni különböző lépésekre vonatkozik.



A hallgatók az említett időpontban sajtótájékoztatót tartottak az egyetem épülete előtt és kijelentették: „A blokádot megerősítettük, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartjuk!”







Elmondásuk szerint, a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói az épületek kiürítésére vonatkozó rendelkezést elutasítják. Nincs oka annak, hogy a kancellár járványügyre hivatkozva kiürítse az épületeket. Ugyanakkor az egyetem közössége az őszi szünetet a tanév eredeti tanrendje szerint később tartja. Szerintük a rendelkezés a hallgatói véleménynyilvánítás elhallgattatására irányuló politikai szándékot mutat, illetve Szarka visszaél hatáskörével, amikor lekapcsolta az internetet és most megfosztja a diákokat bentlakásuktól, amiért jogorvoslatot fognak keresni.



„Az egyetemi polgárok számára az egyetemi épületek használatát senki nem tilthatja meg, ezúton is köszönjük a Főváros ajánlatát, de az oktatási helyszín megváltoztatását nem tartják indokoltnak. Akkreditált képzéseiket a Szentkirályi és a Vas utcában folytatják. A hallgatók jelen pillanatban is termenként őrzik az épületet. A blokádot megerősítettünk, és amíg az autonómiát vissza nem kapjuk, fenn is tartjuk” – jelentették ki.



Viszont a sajtótájékoztató rövidre sikerült, mert az egyetem vezetése elkezdte kiüríteni a kollégiumi szobákat, így a hallgatók bementek, hogy ezt megakadályozzák.







Mint ismeretes ugyancsak pénteken az SZFE hallgatói és oktatói alkotmányjogi panaszt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz. Arra kérték az alkotmánybíróság tagjait, hogy a testület semmisítse meg az egyetemet üzemeltető alapítványt létrehozó törvényt, mert az, mint a 444.hu írja:



- sérti a jogbiztonság elvét, mert a törvény nem biztosított elég időt az egyetemnek a modellváltásból fakadó feladatok ellátására;

- a diszkrimináció tilalmát, mert vélt ideológiai szemlélet alapján kezeli hátrányosan megkülönböztetve a Színház és Filmművészeti Egyetemet;

a véleménynyilvánítás szabadságát, amely védi az egyetem oktatók jogát, hogy kifejtsék véleményüket;

- és az Alaptörvény 10. cikkébe foglalt tanszabadságot és autonómiát.







