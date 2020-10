Egy laptopszerelő kitálalt Biden ukrajnai ügyleteiről, a New York Post cikkét azonban letiltotta a Twitter

November 3-án tartják az elnökválasztást az Egyesült Államokban, és a felmérések szerint biden 10 százalékkal vezet Trump előtt. Mindeközben a Twitter letiltotta a New York Post egyik cikkét, amely szerint az amerikai demokrata elnökjelölt fia törvénytelen módszereket használt üzleti ügyei intézésére – számol be az estről az Euronews. A Twitter azt állítja, hogy a cikk ugyanis törvénytelenül megszerzett információkat tartalmaz. Később a Facebook is korlátozta a cikk megjelenését a hírfolyamban arra hivatkozva, hogy az információk ellenőrzése a facebook működési modelljéhez tartozik.



De még így is – alig három héttel az amerikai elnökválasztás előtt – rendkívül szokatlan, hogy egy nagy példányszámú, széleskörben ismert médium cikkét indexre teszik a közösségi platformok. Ez a döntés felerősítette azokat a hangokat, amelyek szerint a Facebook cenzúrázza Trump elnök támogatóit.



A cikk szerint ugyanis emailek bizonyítják Donald Trump amerikai elnök régóta hangoztatott állítását, mely szerint demokrata ellenfele fia apja befolyását kihasználva járt el egy ukrán cég érdekében. A demokrata politikus fia, Hunter Biden éveken át a Burisma nevű ukrán energiavállalat igazgatótanácsában ült. Az email szerint a cégvezetés hálás Hunternek, hogy találkozhattak Joe Bidennel, aki akkor az Egyesült Államok alelnöke volt. A Biden család és a demokrata párt is tagadja, hogy erre a találkozóra valaha is sor került volna. De az email ennek az ellenkezőjét bizonyítja, áll a New York Post cikkében.



Trump követői és munkatársai a gyanú igazolását látják a cikkben, amely több fényképet is közölt az emailekről. Az elnök rajongótáborán kívül azonban több kérdés is felmerült a fotókkal kapcsolatban.



A cikk azt állítja, hogy a fotók egy elázott laptopról származnak, amelyet egy számítástechnikai szervízbe adott le valaki még 2019-ben, de aztán sosem jött érte. A szerelő egy idő után értesítette a hatóságokat, az FBI pedig állítólag lefoglalta a számítógépet.





A fényképek metadatai alapján gyorsan beazonosította a sajtó a laptopszerelőt. Meg is keresték, hogy további információkat kérjenek az ügyről, de a férfi minden alkalommal más-más időrendben adta elő a történetet. Azt is furcsállották, hogy az emailekről miért fényképek készültek – ezek alapján lehetetlen megállapítani, hogy a képen szereplő szövegek valódiak-e, vagy csak egy szövegszerkesztőből származnak.Az ügyet bonyolítja, hogy a szerelő nem vádolható semlegességgel, közösségimédia-profilja szerint Trump elnök igen lelkes támogatója. A képek sem a hagyományos úton jutottak el a sajtóba, hanem Steve Bannon, Trump elnök korábbi főtanácsadóján keresztül juttatta el azokat a bulvárlaphoz. Bannon pedigtól, Trump elnök személyi ügyvédjétől kapta a felvételeket.A történetben szereplő nevek, és a felvételek ellenőrizhetetlensége összességében úgy fest, mintha egy komplett dezinformációs kampánnyal állnánk szemben – állítja az amerikai sajtó Trumptól távolságot tartó része. Egyrészt egy korábban meglévő gyanút erősít meg, sok pénzről és hatalmi visszaélésről van benne szó – az erős érzelmi hatás a félrevezető információk egyik állandó ismertetőjegye.Az pedig, hogy a Twitter és a Facebook is korlátozta a cikk terjesztését, egy másik, ezzel ellentétes összeesküvés-elméletet is megerősít: eszerint a techcégek elnyomják a jobboldali kisemberek, a Trumpot támogató tömegek hangját. Mindkét oldal megtalálja ebben az ügyben a maga igazát, és a minden eddiginél hevesebb amerikai elnökválasztási kampányban a különböző politikai nézetű polgárok egyre hangosabban vádolják egymást hazugsággal.