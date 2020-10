Az EU szankciókat vezetett be a Navalnij elleni merényletkísérlet ügyében

Az Európai Unió tiltott vegyifegyver-használat miatt korlátozóintézkedéseket vezetett be hat ember és egy szervezet ellen Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésének ügyében - közölte az Európai Unió Tanácsa csütörtökön.



A tájékoztatás szerint a Navalnij-ügyhöz kapcsolódóan szankcionáltak jegyzékbe vétele a vegyi fegyverek használatának és elterjedésének visszaszorítását célzó uniós korlátozóintézkedések keretében került sor.



A szankciós listára került Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, Szergej Kirijenko, az elnöki hivatal vezetőjének helyettese, valamint Andrej Jarin, az elnöki hivatal belpolitikai részlegének vezetője, Szergej Menyajlo, a szibériai szövetségi körzet elnöki megbízottja, Alekszej Krivorucsko és Pavel Popov, a védelmi miniszter két helyettese.



Büntetőintézkedésekkel sújtották továbbá a Szerveskémiai és Technológiai Állami Kutatóintézetet, ahol nyugat-europai feltételezések szerint a novicsokot kifejlesztették.



A vegyifegyverekkel kapcsolatos szankciók összességében jelenleg tizenöt emberre és két szervezetre vonatkoznak. Az érintettek között a csütörtökön jegyzékbe vett hat ember és egy szervezet mellett négyen a Szkripal-ügyben vettek részt, öten pedig a szíriai rezsimmel állnak kapcsolatban. A listán szerepel még a Szíriai Tudományos Vizsgálati és Kutatóközpont (SSRC), a szíriai rezsimnek a vegyi fegyverek fejlesztéséért felelős fő szervezete.



Az elfogadott korlátozóintézkedések a vagyoni eszközök befagyasztása mellett tiltják a beutazást az EU területére. Ezenkívül európai magánszemélyek és uniós székhelyű vállalkozások nem bocsáthatnak pénzeszközöket a szankciós jegyzékbe vettek számára.



Alekszej Navalnij Vlagyimir Putyin elnök egyik legismertebb bírálója.



Augusztus 20-án, miután ellenzékiekkel tárgyalt és korrupcióellenes leleplező videót forgatott Szibériában, rosszul lett és kómába esett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton. A gép egészségügyi kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, ahol Navalnijt helyi és Moszkvából a helyszínre küldött szakemberek vették kezelésbe, majd augusztus 22-én a hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították. Követői azt állították, hogy a politikust megmérgezték, amit az orosz szakemberek többször visszautasítottak. A Navalnij szervezetéből vett minták alapján a német hadsereg vegyifegyver-szakértői kimutatták, hogy az ellenzéki politikust az egykori Szovjetunióban kifejlesztett, novicsok típusú harci idegmérgek egyik fajtájával mérgezték meg. A német kormány a vizsgálati eredmények alapján úgy fogalmazott, hogy Navalnij ellen mérgezéses támadást hajtottak végre hazájában.



Ez az idegméreg csak az Oroszországi Föderáció állami hatóságai számára hozzáférhető.



Az uniós tanács csütörtökön arról is határozott, hogy újabb embert vesz fel a líbiai fegyverembargó megszegésének büntetésére létrehozott szankciós jegyzékbe.



A tanács Jevgenyij Viktorovics Prigozsin esetében azért döntött korlátozó intézkedések meghozataláról, mert az orosz üzletember szoros, többek között pénzügyi kapcsolatban áll a Wagner Csoport (Wagner Group) katonai magánvállalattal. A vállalat fegyverszállításban, valamint zsoldosok bevetésében vesz részt az ENSZ által elismert nemzeti egységkormány ellen irányuló katonai műveletekben. Prigozsin szerepet vállal a vállalat líbiai tevékenységeiben és támogatást nyújt azokhoz, amelyek fenyegetést jelentenek az ország békéjére, stabilitására és biztonságára nézve – indokolta döntését az uniós tanács.



A líbiai fegyverembargó megsértésével összefügésben bevezetett szankciós jegyzék jelenleg 16 ember vonatkozásában ír elő uniós beutazási tilalmat, 20 ember és 19 szervezet esetében pedig pénzeszközök befagyasztásáról rendelkezik.



Kiemelték: a Tanácsot továbbra is súlyos aggodalommal tölti el a líbiai helyzet és különösen a líbiai békét, biztonságot és stabilitást fenyegető cselekmények, többek között az ENSZ fegyverembargójának megsértései. Minden erőfeszítést meg kell tenni a vonatkozó ENSZ biztonsági tanácsi határozatok maradéktalan és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében, Líbia szárazföldi és légi határainál is – tették hozzá. (MTI)

