Ismét súlyos helyzetben Olaszország, szerdán több mint 7 ezer új Covid-19 esetet azonosítottak

Az olasz egészségügyi hatóságok szerdán több mint 7000 új esetet jelentettek be, amely az európai új koronavírus-járvány eddigi rekordja.



A pandémia első hullámában is a legmagasabb napi megfertőződött esetszámot Olaszországban mérték, amely 6557 volt. Szerdán – amikor Románia elérte a napi 4 ezres esetszámot – viszont az olasz államban újabb 7332 Covid-19 megfertőződést regisztráltak.



Szerdán Olaszországban 43 ember vesztette életét, így a járvány kezdete óta összesen több mint 36 ezer olaszországi elhunytról tudunk, és összesen több mint 372 ezer fertőzéses esetről.



A hatóságok az újabb adatok fényében Olaszországban szigorították a járványügyi intézkedéseket, és a szükségállapotot meghosszabbították január 31-ig. (digi24, via CNN)

