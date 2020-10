Legkevesebb 40 Covid-19 eset van az EP képviselők között

Az Európai Parlament szigorúbb járványügyi intézkedésekhez folyamodik, miután több mint 40 új Covid-19 esetet azonosítottak az EP képviselők között – írja a G4media sajtóértesülésekre hivatkozva.



Ennek értelmében a strasbougri plenáris gyűlést a teljes egészében az online térbe szervezik át, azaz a képviselők csak online vehetnek részt a megbeszéléseket és a szavazataikat is az interneten adhatják le.



Az Európai Parlament irodáiba is csak szigorú szabályok betartásával lehet bemenni, kizárólag csak az EP-képviselők mehetnek be, illetve a személyzet a halaszthatatlan gyűlésekre.



A szerdán meghozott intézkedések kiegészítik a keddi döntéseket, amelyek szerint az intézmény alkalmazottjainak a munkájának legkevesebb 80%-át telemunkaként, vagy az online térbe áthelyezéssel kell megszervezni. (g4media)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!