A Facebook többé nem engedi meg az oltásellenes hirdetéseket

A közösségi média kedden bejelentette, hogy az új közegészségügyi szabályai értelmében többé nem fogad és nem közvetít oltásellenes hirdetéseket – írja a The Guardian.



A Facebook mindeddig csak azokat a hirdetéseket tiltotta le, amelyekben konkrét, ellenőrizhető valótlanságokat állítottak, de megengedte, hogy az oltások ellen általában kampányokat működhessenek a felületein.



A cég új közegészségügyi megfontolása értelmében az emberek továbbra is megfogalmazhatják kritikus véleményeiket komment vagy bejegyzés formájában, illetve az állami hatósági kötelező oltási gyakorlatát továbbra is lehet kritizálni.



A közösségi média mostanában más szigorításokat is bevezetett, mint írtuk a holokauszt tényét tagadó tartalmak letiltja.



A Facebook azt is bejelentette, hogy november 3. után a politikai hirdetéseket sem engedi meg, tekintettel az amerikai elnökválasztásra. (The Guardian)

