Törökország újabb közel 200 ember ellen adott ki elfogatóparancsot a gülenizmus vádjával

Elfogatóparancsot adtak ki kedden Törökországban újabb 192 ember ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal – jelentette az NTV török hírtelevízió.



Az égei-tengeri török kikötőváros, Izmir főügyészsége 110 – köztük 105 aktív szolgálatos – katona őrizetbe vételét rendelte el. Az érintettek közül – 16 pilótát is beleértve – 98-an a légierő, 12-en pedig a parti őrség tagjai. Rendfokozat szerint hét ezredes, két alezredes és kilenc őrnagy is található közöttük.



A legnépesebb török városban, Isztambulban 57 ember, köztük jelenlegi, elbocsátott és nyugállományú katonák, valamint volt kadétok után indítottak keresést.



A török főváros, Ankara főügyészsége 25 további ember ellen rendelt el hatósági fellépést, beleértve öt korábbi katonát és 20 civilt.



A több tartományra kiterjedő razziákban a rendőrség 136 embert már őrizetbe vett.



Ankara az 1999 óta az Egyesült Államokban élő, török származású Fethullah Gülen muzulmán hitszónok mozgalmát vádolja a 2016-os meghiúsult hatalomátvételi kísérletért. Gülen azonban tagadja, hogy bármi köze is lett volna a történtekhez. A hivatalos török álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami és a magánszférába.



Az immár több mint négy éve tartó megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtotta és sújtja, hanem a gülenista mozgalom feltételezett tagjait és támogatóit is. A hatóságok az elmúlt években százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, ezreket ítéltek szabadságvesztésre, köztük katonákat, rendőröket, bírákat, ügyészeket, orvosokat, tanárokat, üzletembereket és újságírókat, ami miatt az ankarai kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte. (MTI)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!