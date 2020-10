Felújítják a Héttorony erődöt: múzeum és kulturális központ lesz a hírhedt középkori börtönből

Kulturális központként és múzeumként újul meg a romlásnak indult isztambuli Héttorony (Yedikule) erőd a Márvány-tenger partján, amelyben a 16-17. században több magyar történelmi személyiség is raboskodott.



A török sajtó beszámolói szerint a helyreállítási munkálatok ugyan hosszú éveken át tartanak, de az épületegyüttes egy részét múzeumként már ezzel párhuzamosan megnyitják majd a látogatók előtt.

Első körben a falakat erősítik meg, rendbe hozzák a központi udvart és kialakítják a gyalogösvényeket. A tornyokat az ezt követő szakaszban újítják fel.

A Héttorony erőd egyszerre viseli magán a bizánci kor, valamint Konstantinápoly (ma Isztambul) 1453-as elfoglalása utánról az Oszmán-kor nyomait.

Az erőd legnevezetesebb része az Aranykapu (Porta Aurea), amely több mint 1600 éves múltra tekint vissza, I. Theodosius római császár idejébe. Az épületegyüttest a város bevétele után II. Hódító Mehmed szultán bővíti héttornyossá.

A Héttoronyban játszódik Gárdonyi Géza híres regénye, az Egri csillagok egy része is. A Yedikule évszázadokon keresztül hírhedt börtön volt, ahol a magyar történelem ismert vitézei, Magyarország és Erdély vezető személyiségei, többek között Török Bálint, Majlád István, Bornemissza Gergely, majd egy évszázaddal később Béldi Pál raboskodott és fejezte be életét.

A magyar rabok emlékét 2009 óta gránittábla őrzi a Héttoronyban. (MTI)



