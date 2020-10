A tűzszünet betartására szólította fel Örményországot és Azerbajdzsánt az EU

Minden érintett félnek szigorúan be kell tartania a szombaton Örményország és Azerbadzsán között kötött tűzszüneti megállapodást, és tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely további áldozatokat követelhet - jelentette ki Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában vasárnap.



Borrell kijelentette, rendkívüli aggodalomra ad okot a Hegyi-Karabah térségében ismételten kiújult katonai tevékenység, amely polgári áldozatokat is követelt.



Kiemelte, az unió arra szólítja fel a feleket, hogy biztosítsák a megállapodás teljes körű tiszteletben tartását, valamint arra, hogy, előfeltételek nélkül, az elfogadott elvek alapján haladéktalanul folytassanak érdemi tárgyalásokat az EBESZ minszki csoportja országainak (Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Oroszország) égisze alatt.



Az EU elkötelezett a régió tartós békéje mellett, ezért továbbra is támogatja a minszki csoport munkáját a konfliktus tárgyalásos, politikai megoldása érdekében - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.



Azerbajdzsán és Örményország, a két egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaság között a régóta fennálló területi vita miatt tört ki ismét fegyveres konfliktus szeptember 27-én. A túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah 1996-ban kiáltotta ki függetlenségét, de ezt egyetlen ország, még Örményország sem ismerte el. Azerbajdzsán továbbra is saját területének tekinti a hegyi-karabahi enklávét, ahogy lényegében Örményország is.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton jelentette be, hogy tűzszünetben állapodott meg Örményország és Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah területén.



Ám már szombat este Hegyi-Karabah örmény ellenőrzés alatt lévő fővárosát, Stepanakertet bombázások sújtották. Az azeri külügyminisztérium vasárnap pedig Twitter-üzenetében arról tájékoztatott, hogy örmény rakétatámadás érte az északnyugat-azerbajdzsáni Gandzsa városát, amelyben heten meghaltak, 33-an megsebesültek; az örmény kormány cáfolta, hogy ők támadtak volna. (mti, hírszerk)

