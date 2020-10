Szlovákiában hétfőtől bezárják a középiskolákat a járvány miatt

Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.



Igor Matovic szlovák kormányfő a többórás, koalíciós vitáktól sem mentes ülés utáni sajtóértekezleten közölte, hogy további korlátozásokról is döntöttek, amelyek csütörtökön lépnek életbe.



Az intézkedések célja megfékezni a koronavírus-járvány további terjedését.



Az általános iskolák összes osztályainak tanulói számára kötelezővé teszik az arcmaszkok viselését oktatás közben. A tanítás utáni szakköri tevékenységet visszavonásig felfüggesztették. Az óvodák működését nem korlátozzák, de három évnél idősebb gyerekeknél ajánlott a maszkviselés.



A válságstáb további döntése szerint csütörtöktől a városokban és a falvakban kötelező lesz a kültéri maszkviselés, tilos lesz minden tömegrendezvény, hat főnél több ember pedig nem gyűlhet össze. Az éttermek nyitva maradnak, de ételt csak a teraszokon lehet fogyasztani, illetve elvitelre megrendelni. A fitness és wellness-központok, fürdők, szaunák mind bezárnak. Korlátozzák az üzletek és a bevásárlóközpontok látogatóinak számát és megint bevezetik a nyugdíjasok vásárlási óráit (9 és 11 között).



Ezek az intézkedések addig lesznek érvényben, amíg a napi pozitív esetszámok hétnapos átlaga nem csökken 500-ra - szögezte le Igor Matovic. Megjegyezte: vasárnap ez az átlag 1037 volt.



Szlovákiában szombaton 1054 új koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, a tesztek száma kilencezer volt. A halottak száma továbbra is 61 - közölte vasárnap az egészségügyi információk nemzeti központja weboldalán. A kórházakban koronavírus-fertőzés miatt 388 személyt kezelnek.



"A szlovákiai járványhelyzet nagyon komoly. Pillanatnyilag a családok jelentik a legkockázatosabb helyet, ahol az emberek megfertőződhetnek" - mondta újságíróknak Milan Krajniak, munkaügyi, népjóléti és családi ügyekért felelős miniszter a válságstáb ülése után. A miniszter arra célzott, hogy főleg Észak-Szlovákiában a járványhelyzet ellenére számos családi ünnepséget, lakodalmat tartottak az elmúlt hetekben, ami a fertőzöttek számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett.



Richard Sulík, a kormánykoalíciós Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke, aki a még a válságstáb ülésének befejezése előtt elhagyta a tárgyalótermet, később a Facebookon megjelent bejegyzésében lépését azzal indokolta, hogy nem ért egyet a vendéglők, fitness-központok és a színházak bezárásával, amelyet a testület szintén mérlegelt és végül megszavazott. Igor Matovic kormányfő és a többi koalíciós partner felelőtlennek minősítette Richard Sulík viselkedését. Sulík azzal érvelt: a döntés nem megalapozott, mert nincsenek semmiféle adatok arról, hányan fertőződtek meg a vendéglőkben, fitness-központokban vagy a színházakban.



A kormányfő a sajtóértekezleten úgy fogalmazott: be kell húzni az utolsó vészféket, mert ha ezek az intézkedések nem járnak sikerrel, akkor megint le kell állítani az országot, ahogy az tavasszal történt. Felszólította a lakosságot: mindenki legyen elővigyázatos és tartsa be a korlátozásokat. (mti)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!