Bebörtönzött ellenzékieket látogatott meg a fogdában Lukasenka

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök bebörtönzött ellenzékiekkel találkozott szombaton, köztük a Koordinációs Tanács tagjaival. Lukasenka állítólag négy és fél órán át tartózkodott a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság (KGB) vizsgálati fogdájában. Többek között találkozott Viktar Babarika volt ellenzéki elnökjelölttel, akit még a választási kampány kezdetén bebörtönöztek. A megbeszélések témájáról semmit sem tudni, mert a felek titoktartást fogadtak.



A tárgyalás során Lukasenka állítólag azt hangsúlyozta, hogy "az alkotmányt nem az utcán írják". A Nexta fehérorosz ellenzéki hírportál értesülései szerint a változásról és az alkotmányról eshetett szó a találkozókon.



Szombaton Szvjatlana Cihanouszkaja először hívhatta fel férjét, Szjarhej Cihanouszki kormánykritikus vloggert annak bebörtönzése óta. Eredetileg Cihanouszki indult volna Lukasenka ellen az elnökválasztáson, de elfogása miatt ez meghiúsult. Helyét végül felesége vette át, aki egyetlen ellenzékiként szállt versenybe az államfői tisztségért. A Litvániába menekült Cihanouszkaja a Telegramon azt írta: 134 napja nem beszélt hitvesével.



Az ellenzéki vezető egyik tanácsadója elmondta: a pár a börtönéletről és a gyerekekről beszélgetett. Cihanouszki azt tanácsolta feleségének, hogy továbbra is építse kapcsolatait külföldi vezetőkkel. Szerinte a fehérorosz ellenzéknek keményebben kellene fellépnie.



Fehéroroszországban az augusztus 9-i elnökválasztás óta folyamatosak a tüntetések. Az országot 26 éve vezető Lukasenka a szavazatok több mint 80 százalékát szerezte meg a hivatalos eredmények szerint, de az ellenzék úgy véli, választási csalás történt. A voksolás eredményét a nemzetközi közösség több tagja sem ismeri el. A megmozdulásokon ezreket vettek őrizetbe, és a legtöbb ellenzéki vezető börtönben ül, vagy kényszerből külföldre menekült.



Eközben Nagy-Britannia nyomásgyakorlás céljából ideiglenesen visszahívta fehéroroszországi nagykövetét, Jacqueline Perkinst. Korábban több európai ország hasonló döntést hozott.



Lengyelország és Litvánia összesen 35 diplomatát rendelt haza minszki diplomáciai képviseletéről a fehérorosz hatóságok nyomására. Minszk a két diplomáciai képviselet létszámának csökkentését szorgalmazta "egyértelműen káros tevékenységük miatt".



Dominic Raab brit külügyminiszter elmondta: országa elítéli Fehéroroszország lengyel és litván diplomaták kiutasítására vonatkozó döntését.



Lengyelország és Litvánia befogadott több fehérorosz ellenzékit, akiket hazájukból elüldöztek.



Szvjatlana Cihanouszkaja egyébként úgy kommentálta Lukasenka látogatását a börtönben, mint aminek révén a fehérorosz vezető elismerte az ellenzék vezetőit mint politikai foglyokat. Ez változás ahhoz képest, hogy korábban "bűnözőknek" titulálta őket. Ugyanakkor az ellenzéki vezető rámutatott, "egy börtöncellában nem lehet párbeszédet folytatni". (portfolio.hu, hotnews.ro)



