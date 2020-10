Újabb meséskönyvet tépett szét a szélsőjobbos Mi Hazánk alelnöke

Dúró Dóra újabb mesekönyvet tépett szét, amiért az – szerinte – homoszexuális propagandát tartalmaz. Dúró korábban is bedarált egy gyerekeknek szóló, a másság iránti tolerancia erősítését célzó meséskönyvet. A Labrisz Egyesület által megjelentetett Meseország mindenkié című kötet körül kialakult hisztériáról itt írtunk bővebben.



A Mi Hazánk Mozgalom politikusa és országgyűlési képviselője most a „Vagánybagoly és a harmadik Á” című meséskönyvben fedezte fel a patás ördögöt. Sajtótájékoztatóján különösen felháborítónak nevezte, hogy a „mindenki lehet más” alcímű mesekönyv a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával jelent meg.



Kijelentette: kérdőre fogja vonni ezzel kapcsolatban az illetékes minisztert és törvényjavaslatot nyújt be annak érdekében, hogy a hasonló kiadványok lekerüljenek a könyvesboltok polcairól. Mint elmondta, hogy homoszexuális propagandát folytat a most megsemmisített könyv, arra az egyik jó példa az, hogy az egyik szereplőnek nem apja és anyja, hanem két anyja van. (24.hu, hírszerk.)







Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!