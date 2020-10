LMBTQ-zászlót tűztek ki a Pussy Riot tagok, őrizetbe vették őket

Őrizetbe vették csütörtökön a Pussy Riot orosz feminista punkbanda és mozgalom további két tagját, akik az előző nap - Vlagyimir Putyin orosz elnök születésnapján - az LMBTQ közösség zászlaját tűzték ki kormányzati épületekre Moszkvában - jelentette az Interfax orosz hírügynökség.



Az egyik őrizetbe vett személy Nyika Nyikulsina - tájékoztatta a hírügynökséget a nő védője, Szergej Tyelnov. A másik tagot, Marija Aljohinát akkor vették őrizetbe, amikor éppen elhagyta a Dozsgy nevű független orosz televíziós csatorna épületét.



A banda további két tagját, Vaszilij Andrianovot és Jelizaveta Gyigyerihet már szerdán őrizetbe vették.



A rendőrség megjelent a mozgalom egyik tagjának, Alekszandr Szofejevnek a házánál is. A rendvédelmi szervek munkatársai ezenkívül kimentek Marija Aljohina anyjának és Ljuszja Stejn önkormányzati képviselőnek a házához is.







Bár azt nem tudni, hogy a Pussy Riot tagjait miért vették őrizetbe, az Interfax beszámolójából kiderül, hogy Andrianovot és Gyigyerihet később elengedték az őrizetből azzal a feltétellel, hogy megjelennek a jegyzőkönyv felvételéhez, amelyet a gyülekezésre vonatkozó szabályok megsértése címén rögzítenek.



Facebook-oldalán a Pussy Riot tettüket "arányos válasznak" minősítette azzal szemben, hogy - állításuk szerint - az orosz állam beavatkozik az LMBTQ-közösség tagjainak (leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek és queerek) életébe. A mozgalom ennek igazolására megemlítette, hogy szerinte a kormány "meleg embereket gyilkoltat Csecsenföldön, transzfób törvényeket fogad el (a család intézményének kizárólagos erősítésével), és béranyától született gyerekek szüleit üldözi".



A Pussy Riot emlékeztetett arra, hogy Putyin korábban azt mondta: "Oroszországban semmiféle korlátozás nem fog érni senkit az orientáció alapján". A mozgalom úgy fogalmazott: a szivárványzászlót ajándéknak szánta Putyinnak, a szeretet és a szabadság hiányának jelképeként. (mti)

