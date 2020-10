Orvosai szerint Donald Trump teljesen tünetmentes és dolgozik

Donald Trump teljesen tünetmentes és napok óta láztalan - közölte Sean Conley, a Fehér Ház orvosa szerdán, miután az amerikai elnököt az előző napokban koronavírus-fertőzés miatt kezelték.



A közlemény szerint az elnök az elmúlt 24 órában tünetmentes volt, és négy nap óta folyamatosan láztalan. A vizsgálatok tanúsága szerint a vérében kimutathatók a Covid-19 antitestjei, állapota stabil.



Donald Trumpnál és a first ladynél, Melania Trumpnál előző csütörtökön diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, és az elnököt pénteken kórházba is szállították. A bethesdai Walter Reed katonai kórházban az első napon kétszer is szüksége volt oxigénre - bár ezt csak vasárnap hozták nyilvánosságra -, és több gyógyszert, köztük egy kísérleti antitest-készítményt és Remdesivirt kapott. A Remdesivir-kezelést keddig kapta, azaz még azt követően is, hogy hétfő este visszatérhetett a Fehér Házba.



Trump a Fehér Házban folyamatosan dolgozott az utóbbi napokban, az elnöki hivatal egyik elkülönített részében.



Múlt csütörtök óta a Fehér Ház több munkatársáról derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal. Így például vírusos lett Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója, valamint Kayleigh McEnany, az elnöki hivatal szóvivője is. Stephen Miller elnöki főtanácsadó pedig kedd este jelentette be, hogy pozitív a vírustesztje.



Az amerikai sajtó szerda délután vezető hírként tálalta, hogy Donald Trump már az Ovális Irodában folytatta munkáját. Brian Morgenstern szóvivő arról számolt be, hogy az elnök az új gazdaságélénkítő csomaggal kapcsolatos döntésekkel, illetve a Delta névre keresztelt, Mexikóban partot ért, 2-es erősségű hurrikán várható amerikai következményeivel foglalkozik.



Az előrejelzések szerint a Delta az amerikai partokat Florida Mexikói-öböl felőli vidékén éri el, de Texasban és Alabamában már szerdán viharriadót adtak ki. (MTI)

