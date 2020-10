WHO: a világ lakosságának már 10 százaléka megfertőződhetett a koronavírussal

Világszerte körülbelül minden tizedik ember elkaphatta már a koronavírust - legalábbis az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója szerint. Michael Ryan arról számolt be Genfben, hogy a számok jelentősen eltérnek a városi és a vidéki lakosság körében, viszont a világnak nincsen olyan pontja, ahol teljes biztonsággal elkerülhetjük a vírust.



A világon jelenleg 7,6 milliárd ember él. Eszerint 760 millióan kaphatták már el a betegséget. Ez hússzor több, mint a jelenleg számon tartott esetek száma. Jelenleg 36 milliónál áll a számláló. Ebből is jól látszik, hogy a legtöbb fertőzött tünetek nélkül vészeli át a kórt, anélkül hogy ő maga tudna erről. Kezdetben a tudósok azt állították, hogy a koronavírus okozta betegség minden harmadik embernél könnyű lefolyású, mostanra azonban egyre többen vélik úgy, hogy 80% is lehet a tünetmentesek aránya. Éppen ezért nagyon nehéz felismerni és megállítani a járványt.



A WHO korábban azt közölte, hogy a kétmilliót is elérheti a halálos áldozatok száma, mielőtt széles körben alkalmazzák a koronavírus-védőoltást, sőt, ez akár magasabb is lehet, ha nem hoznak összehangolt lépéseket a járvány megfékezésére.



Eközben az Egyesült Államok kormányának képviselője ismét a világszervezet reformját sürgette, és Kínára utalva elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem közöl időben pontos és teljes körű adatokat a járványkitörésekről.



Brett Giroir, az amerikai egészségügyi minisztérium vírustesztelésekért felelős miniszterhelyettese az Európai Unióhoz és Ausztráliához hasonlóan arra szólította fel a szervezetet, hogy küldjön nemzetközi szakértői csoportot Kínába az új típusú koronavírus eredetének felderítésére. (NBC News/WHO/hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!