Törökország elnöke: „Jeruzsálem a mi városunk!”

Recep Tajjip Erdogan miután sokkolta a nyugati világot azzal, hogy elrendelte, hogy a Hagia Sophiát, az egykori keresztény székesegyházat mecsetté alakítsák, ismét erős lépést tett: egy törvényhozókhoz intézett elnöki beszédben határozottan kijelentette, hogy Izrael fővárosa, Jeruzsálem az ő országához tartozik, hiszen már évezredek óta lakják a palesztinok.



A kijelentés nem egy esetleges elszólás, ugyanis október elsején a török elnöki hivatal hivatalos közösségi médiában is közzétették:





President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY