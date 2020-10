Magyarország november elejéig meghosszabbította a határzárat

A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének, életének megóvása érdekében döntött a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról – tájékoztat a koronavirus.gov.hu, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese bejelentéséről.



Kiss Róbert október elsején jelentette be, hogy a magyar kormány november 1-jéig hosszabbította meg a szeptember 1-jén ideiglenesen visszaállított határforgalom-ellenőrzést és határőrizetet.



A rendőr alezredes szólt arról, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet szabályozza a Magyarországon személyforgalomban átutazókra vonatkozó külön rendelkezéseket is. Ennek értelmében a külföldről érkező nem magyar állampolgárok átutazási célból beléphetnek Magyarországra, ha egészségügyi vizsgálatnak vetik alá magukat és koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg náluk.



Feltétel az utazás céljának hitelt érdemlő igazolása – ami a Mediafax tudósítása szerint –, lehet üzleti- vagy humanitárius utazás, katonai konvoj, fontos sport-, kulturális- és vallási eseményeken való részvétel, illetve kivételt képeznek azok a külföldi állampolgárok, akik Magyarországon dolgoznak, továbbá a diplomaták és hivatali úton lévő emberek. Ugyanakkor azok a magyar állampolgárok, akik külföldről érkeznek az országba karanténba kell vonulniuk, vagy fel kell tudjanak mutatni két negatív teszteredmény.



A tájékoztatás szerint a szeptember 1-től hatályos intézkedések szerint kötelező a maszkviselet a közszállítást bonyolító járműveken és zárt terekben – szabálysértés esetén 50 ezer forint, azaz közel 680 lej bírság róható ki.



A magyar kormány tájékoztató oldala szerint a nemzetközi teherforgalom csak a kijelölt útvonalon történhet továbbra is, az abban résztvevők csak a kijelölt határátkelőhelyeknél, benzinkutakon és pihenőhelyeknél állhatnak meg. Feltétel továbbá, hogy az országba belépőknek 24 órán belül el is kell hagyniuk az országot.



Az ország területén történő áthaladásra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség a honvédséggel közösen folyamatosan ellenőrzi.



A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél és Tompánál kell 3-3 órás, míg személyforgalomban ugyancsak a belépőoldalon Beregsuránynál 2 órás várakozási idővel számolni. (koronavirus.gov.hu / mediafax)

Nyitókép: police.hu

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!