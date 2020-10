Transznemű az egyik új miniszterelnök-helyettes Belgiumban

Különleges koalíciós kormány alakult Belgiumban, a 20 tagú kabinetben fele-fele arányban vannak férfiak és nők, négy különböző politikai pólus képviselteti magát benne, és az egyik kormányfő-helyettes nyíltan transznemű: Petra de Sutter transznemű európai parlamenti képviselőt, közigazgatásért felelős miniszternek és kormányfőhelyettesnek nevezték ki.



Belgiumot a tavalyi májusi választások óta ügyvezető kormány vezette, először Charles Michellel az élén, majd mikor a politikus lett az Európai Tanács elnöke Sophie Wilmés vette át a helyét. Most megalakult a koalíciós kormány, csütörtökön letették hivatali esküjüket a tagjai Fülöp belga király előtt.







Összesen 15 miniszter és 5 államtitkár alkotja a kormányt, fele-fele arányban férfiak, illetve nők, valamint 10-10 flamand és frankofón. A miniszterelnök a flamand liberális Alexander de Croo lett. Nem meglepő, hogy a nemek arányát tekintve kiegyensúlyozott kormányt alakított, régóta küzd a nemi egyenlőségért, és egy könyvet is írt a témáról, melynek címe magyarul „A nők kora, ezért szabadítja fel a férfiakat is a feminizmus”.

A koalíciót a flamand és a vallon liberális, szocialista és zöld pártok, a flamand kereszténydemokrata párttal összefogva alkotják. A belga sajtóban ezért nevezték el Vivaldi-koalíciónak a Négy évszakra utalva.



Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Twitter-üzenetben gratulált az új miniszterelnöknek, angolul, franciául és flamandul. "Várom a közös munkát és szoros együttműködést az európai ügyek előmozdítása érdekében"- írta. Belgiumnak 493 napot kellett várnia az új kormányra, ez azonban messze elmarad az ország rekordjától, akkor 541 napig tartottak a koalíciós tárgyalások. (euronews/hírszerk.)





