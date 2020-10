Európa Tanács: békés megoldást kell találni az örmény-azeri konfliktusban

Tárgyalóasztal mellett, békés megoldást kell találni az Örményország és Azerbajdzsán között kirobbant konfliktusra a humanitárius válság megelőzése érdekében, ugyanis semmiféle politikai szempont sem igazolhatja nők, férfiak és gyermekek szenvedését - jelentette ki a strasbourgi székhelyű Európa Tanács főtitkára csütörtökön.



Marija Pejcinovic Buric közleményben arra szólította fel a két ország vezetését, hogy haladéktalanul hagyjanak fel az ellenségeskedéssel, és mihamarabb hajtsák végre az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a civil lakosság veszélyeztetésével járó harcok beszüntetésére felszólító szerdai ideiglenes határozatát. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának szerdai határozat szerint mindkét országnak tartózkodnia kell minden olyan intézkedés meghozatalától, különösen a katonai fellépésektől, amely az egyezmény vonatkozó cikke szerint a polgári lakosság jogainak megsértését, illetve életük vagy egészségük veszélyeztetését vonhatja maga után.



Az Európa Tanács támogatja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) illetékes munkacsoportjának az örmény-azeri konfliktus megoldását célzó törekvéseit - tette hozzá a főtitkár.





Korábbanorosz elnök is azt nyilatkozta, hogy a Hegyi-Karabahért folyó fegyveres konfliktusban szemben álló feleknek tűzszünetet kell hirdetniük, és lépéseket kell tenniük a feszültségmentesítés érdekében.orosz külügyminiszter telefonon is megerősítette örmény és azeri hivatali partnerének, hogy kész Moszkvát a hegyi-karabahi konfliktus rendezését szolgáló tárgyalások helyszínéül felajánlani, és egyebek között háromoldalú találkozót tartani velük. A konfliktussal kapcsolatban Moszkva Ankarával is felvette a kapcsolatot, Törökország ugyanis Bakut támogatja, Jereván pedig a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) tagja, Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán mellett.Azerbajdzsán és Örményország, a két egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaság között a régóta fennálló területi vita miatt tört ki ismét fegyveres konfliktus vasárnap, szeptember 27-én. Jereván és Baku a konfliktus újabb kiéleződése nyomán egyaránt azzal vádolta is egymást, hogy közel-keleti fegyvereseket vetettek be a hegyi-karabahi harcokban.A túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah 1996-ban kiáltotta ki függetlenségét, de ezt egyetlen ország, még Örményország sem ismerte el. Azerbajdzsán továbbra is saját területének tekinti a hegyi-karabahi enklávét, ahogy lényegében Örményország is.