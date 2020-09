Koronavírus - Csehországban szükségállapotot vezetnek be, Olaszországban újranyitottak a járványkórházak

Csehországban várhatóan hétfőn szükségállapotot hirdetnek, hogy erősítsék a koronavírus-járvány elleni központi intézkedéseket - jelentette be az egészségügyi miniszter kedden Prágában, sajtótájékoztatón.



Roman Prymula a szükséghelyzet kihirdetését "a romló járványügyi helyzettel" indokolta. Prymula szerint október végén a csehországi kórházakban egyebek között "férőhelyhiány" léphetne fel, ha a hatóságok időben nem hoznának semmiféle intézkedéseket.



A miniszter már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kórházi kezelésre szoruló betegek száma az utóbbi napokban tapasztalt tempóban növekszik, akkor rövidesen problémák lehetnek a Covid-19-betegek kezelésére lélegeztetőkészülékekkel ellátott elkülönített ágyakkal.



"Az egészségügyi intézmények kapacitását nagyban befolyásolja az egészségügyi személyzet aránylag nagymértékű megbetegedése, illetve az őket érintő karantén is" - szögezte le a miniszter. Sajtójelentések szerint már több száz orvos és nővér betegedett meg.



"Szükségállapot kihirdetése nélkül lehetetlen készültséget elrendelni a kórházakban, vagy kötelezővé tenni a kórházaknak nyújtandó segítséget" - tette hozzá.



Román Prymula a szükségállapot paramétereit szerdán ismerteti a képviselőházban, és a kormány is megvitatja. Andrej Babis kormányfő, valamint Jan Hamácek belügyminiszter egybehangzóan kijelentették, hogy támogatják az egészségügyi miniszter tervezetét. Az ellenzéki pártok többsége viszont ellenzi a szükségállapot kihirdetését, és a kormány lépéseit kaotikusnak tartja.



A miniszter szerint a következő napokban meghozandó új óvintézkedések nem fogják érinteni a gazdaságot.



"Alapvetően a szabadidős tevékenységet fogjuk korlátozni, illetve az iskolákat" - mondta Prymula. Robert Plaga oktatásügyi miniszter, miután tárgyalt kollégájával, úgy nyilatkozott, hogy várhatóan a jövő héttől a cseh középiskolák is áttérnek a távoktatásra. Az egyetemeknek és a főiskoláknak ezt már korábban elrendelték. Prymula leszögezte, hogy a határok lezárását a cseh kormány nem tervezi.



Az érvényes szabályok szerint a cseh kormány jogköre a harmincnapos szükségállapot kihirdetése, de döntését a parlamenti alsóház hagyja jóvá, vagy helyezi hatályon kívül. A szükségállapot esetleges meghosszabbításáról már a képviselőháznak kell döntenie.



Csehországban szeptemberben gyorsan emelkedett a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelést igénylő súlyos esetek száma. Sokan attól tartanak, hogy néhány héten belül esetleg hiány lehet a speciális, lélegeztetőgéppel ellátott kórházi ágyakból.



Az egészségügyi minisztérium honlapján kedden közölt legfrissebb kimutatások szerint jelenleg több mint 800 beteget kezelnek a kórházakban, ami több mint négyszerese a hónap eleji számoknak. Az orvosok szerint majdnem 200 személy esete minősül súlyosnak, ők lélegeztetőgépre szorulnak. A koronavírus okozta halálesetek száma hétfőn 620-ra emelkedett.





Az olasz tartományok újranyitották a Covid-19 fertőzötteknek fenntartott kórházakat tizenegyezer intenzív hely biztosításával, miközben a járványgörbe lassan emelkedik Olaszországban. Egy nap alatt 1648 új fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma huszonnégy volt az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint.



Újra működésbe lépnek a nyáron felszámolt úgynevezett járványkórházak, amelyeket kizárólag a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek tartanak fenn a régiókban. A korábbi északi gócpontnak számító Lombardiában tizenhét kórházat alakítottak ismét át a Covid-19 betegek számára, a középolasz Toszkánában és a déli Campaniában öt-öt ilyen kórház működik.



Országosan tizenegyezer helyet képesek biztosítani az intenzíven kezelt betegek számára, ami száztizenöt százalékkal több, mint a járvány február végi kezdetekor. Jelenleg több mint háromezer beteg van kórházban, további 271 beteget kezelnek intenzív osztályon, számuk az utóbbi három napban majdnem tízzel emelkedett naponta.



A járványkórházak újranyitásával az egészségügyi hatóságok a betegszám emelkedésére készülnek.



Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a római egészségügyi tárca szakértője úgy vélte: Olaszországban továbbra is a járvány első hulláma tart a járványgörbe erőteljes ingadozásával.



Paolo Sileri egészségügyi államtitkár korábbi kijelentései szerint Olaszországban is az esetszámok emelkedését várják, de a márciusi-áprilisi "cunami" nélkül.



Egy nap alatt 1648-cal emelkedett a szűrt fertőzöttek száma az előző napi 1494 után, de hétfőhöz képest majdnem negyvenezerrel több vírustesztet végeztek. Az aktív fertőzöttek száma ötvenezer felett van. A legtöbb új beteget Campaniában, Lazióban és Lombardiában azonosították.



Ismét huszonnégy beteg vesztette életét, csakúgy, mint szeptember 19-én. A halottak száma elérte a 35 875-t. A halottakat és gyógyultakat is számítva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 313 011-t. Március utolsó hetében a halottak száma napi átlagban 947 volt, augusztus második hetében öt, az utóbbi egy héten átlag húsz.



Az egészségügyi tárca bejelentése szerint ötmillió gyorstesztet rendeltek az oktatási intézmények tanulóinak ellenőrzésére. Nyálminta-vétellel húsz perc alatt ígérik a pozitívak kiszűrését.



Bologna polgármestere bejelentette, hogy minden hétvégén kötelező lesz a szájmaszk viselése a város központjában szabadtéren is. Szerdától Szicília szigetén rendelik el a szájmaszk kötelező használatát az utcákon is, ha nem lehet betartani a legalább egyméteres távolságot. Ugyanígy kötelező a szájmaszk szabadtéren is Campania tartományban és Liguria, valamint Puglia több városában. (MTI)



Nyitókép: CDC/unsplash.com



