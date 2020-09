Von der Leyen: az uniós alapok megvonását kockáztatják azok az országok, amelyek nem tartják tiszteletben az LMBTQ-személyek jogait

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az uniós alapok felfüggesztését javasolja azoknak az országoknak az esetében, amelyek nem tartják tiszteletben az LMBTQ-személyek jogait.



Az EB-elnök pénteken kijelentette, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy felfüggessze az európai alapokhoz való hozzáférést azon LMBTQ személyek jogait áthágó uniós tagállamok számára, és határozott ígéretet tett arra nézve, hogy ezen országok kormányait az európai igazságszolgáltatási szervek felelősségre fogják vonni mulasztásaik miatt. Von Leyden ugyanakkor megerősítette azt a hírt is, hogy rövidesen bemutatásra kerül az Európai Unió „LMBTQ-stratégiája”.



"A szexuális irányultság miatti megkülönböztetésnek nincs helye az Európai Unióban. És amíg ez munkaköri hatalmamban áll, addig fel fogok lépni ellene, beleértve a források elosztásának felfüggesztését és a kormányok bíróság elé állítását is "- mondta Ursula von der Leyen egy, a közösségi média feleleteken tartott Q&A (kérdezz-felelek) találkozó alkalmával, amely során különböző EU-s tagországok polgárainak kérdéseire válaszolt.



Az LMBTQ személyek diszkriminációja elleni fellépésről lengyelországi, romániai és magyarországi kérdések nyomán válaszolt Ursula von der Leyen, aki azt is világossá tette, hogy szorgalmazza a családi kapcsolatok kölcsönös elismerését az EU-ban, mert ha egy országban elismerik a szülői státusát valakinek, akkor az nem változhat csak amiatt, mert egy másik országban nem ismerik el. „Ha egy országban szólő vagy, akkor minden országban szülő vagy” – szögezte le von der Leyen, és emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság jelenleg egy LMBTQ-stratégián dolgozik.



„Európában mindenkinek szabadnak kell lennie, hogy az legyen, aki akar, és szeresse azt, akit akar, bármelyik EU-s országban" - mondta az Európai Bizottság vezetője. (EFE/agerpres/hírszerk.)



