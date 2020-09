SwissExit: vasárnap népszavazáson döntenek a svájciak a 2 millió külföldi munkavállaló sorsáról

Svájc hamarosan Nagy-Britannia nyomdokaiba léphet, és meglesz a saját „Brexitje”, mivel a közép-európai ország kritikus népszavazást tart az EU-val való kapcsolatáról. Svájcban ugyanis népszavazáson döntenek, hogy az uniós állampolgárok munkát vállalhatnak-e, és letelepedhetnek-e az országban. A referendum gyökeresen megváltoztathatja Svájc kapcsolatát szomszédaival.



Svájc ugyan nem tagja az uniónak, de egy sor megállapodást írt alá az unióval – köztük az emberek szabad mozgásáról szólót is. Ezzel összhangban az uniós állampolgárok letelepedhetnek és dolgozhatnak az országban, ami persze fordítva is igaz: a svájciak munkát vállalhatnak az unióban.



A szeptember 27-re kitűzött referendum egy ezt korlátozó kezdeményezés következménye.



A jobboldali Néppárt már májusban szavaztatta volna a lakosságot, a járvány miatt azonban elhalasztották a véleménynyilvánítást.



A vasárnapi referendumon nemcsak a Svájcban élő és dolgozó uniós állampolgárok, hanem a 460 ezer unióban élő és dolgozó svájci sorsa is eldől.



Egyesek svájci brexitnek – tulajdonképpen SwissExitnek – nevezik a referendumot, hisz Bernt megannyi szerződéses szál köti az unióhoz. Egy ilyen döntés komoly csapást jelentene Brüsszelre az Egyesült Királyságnak a kereskedelmi blokk elhagyásáról szóló döntését követően.



A svájci néppárt 2014-ben a bevándorlásról javasolt népszavazást, de a kérdés sosem emelkedett törvényi erőre.



A választópolgárok szoros többséggel megszavazták a bevándorlás korlátozását, a parlament azonban a törvény enyhébb változatában arra bátorította a svájci cégeket, hogy alkalmazzanak hazai munkaerőt.



Erre az unióval kötött bilaterális, kereskedelmi, mezőgazdasági és légi közlekedési megállapodások is kötelezték.



A mozgási jogok megnyirbálása egyébként – dominóhatásként – végigsöpörne a gazdaságon, és mindenütt éreztetné a hatását, részletezte Pascal Sciarini, a Genfi Egyetem tanára, aki a jelenséget „guillotine-klauzulának” is nevezi.



A néppárt azzal érvel, hogy Svájc lakosságának csaknem egynegyede – 2,1 millió ember – külföldi. Többségük: 1,4 millió az Európai Unióból, illetve Nagy-Britanniából érkezett.



A svájci szövetségi tanács és a parlament egyébként az javasolja a lakosságnak, hogy szavazzanak nemmel a kérdésre. (bbc/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!