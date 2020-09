Fekete-Győr András szerint csak ott támogatják az USR PLUS-t, ahol nincs magyar jelölt

Fekete-Győr András, a magyarországi Momentum párt elnöke egy rövid facebookos videóban – amely már azóta nem érhető el a Bihar megyei USR PLUS Facebook-oldalán – arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy a liberális-technokrata pártszövetségre szavazzanak a választásokon.



A videó híre nagy felháborodást váltott ki a magyarországi kormánypárti médiában, az Azonnali.hu pedig a Momentum elnökét kérdezte ennek kapcsán.



Fekete-Győr szerint a román testvérpártjuk által a Facebookra feltöltött videó egy régebbi felvétel volt, amit csak most hoztak nyilvánosságra. Hogy aztán miért törölték, nem tudott választ adni. A Momentum elnöke annyi pontosítással kívánt élni a portálnak, hogy a Momentum támogatja a magyar – értsd: RMDSZ-es – jelölteket, és csak olyan települések esetében támogatják csak az USR PLUS-t, ahol nincs magyar jelölt, azaz Erdélyben alig valahol.



Az Azonnali a videóval kapcsolatban az USR PLUS Bihar megyei szervezetét is megkereste, és mint megtudták: nem szándékosan távolították el a videót, hanem rengeteg feljelentés érkezett rá, ezért a Facebook törölte. Most azon dolgoznak, hogy újra elérhetővé tegyék Fekete-Győr szavait, mivel fontosnak tartják a Momentum támogatását – nyilatkozta Ioana Mihăilă, a Bihar megyei PLUS vezetője. (azonnali.hu)

