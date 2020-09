BRÉKING: újabb támadás a Charlie Hebdo volt szerkesztőségének közelében

Újabb merénylet történt a francia szatirikus lap szerkesztőségének közelében, miután az al-Kaida terrorszervezet pár napja bejelentette, újra támadni fognak, mert a Charlie Hebdo ismét közölte a Mohamedet ábrázoló karikatúráját, mivel elkezdődtek a tárgyalások az öt évvel ezelőtt történtek kapcsán.



A rendőrség arra kér minden párizsi lakost, kerüljék a környéket, mert a támadókat még nem sikerült elkapni.





Paris stabbing: Multiple people injured in attack near Charlie Hebdo offices

AT LEAST four people have been injured in a knife attack in Paris near the former office where the Charlie Hebdo attack took place five years ago.



