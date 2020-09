Új rekordot ért el a fertőzöttek száma Franciaországban is

Csütörtökön rekordszámú fertőzöttről számoltak be a francia hatóságok, egy nap alatt 16 096 új koronavírusos esetet regisztráltak. Emellett 52 koronavírussal összefüggő haláleset volt 24 óra alatt - közölte a francia közegészségügyi szolgálat.



Az új kiugró esetszám azután következett be, hogy a francia kormány szigorítást rendelt el a koronavírus terjedését megelőző intézkedések terén, egyes régiókban például teljesen bezárnak a lokálok, máshol (például Párizsban is) hétfőtől kezdődően már csak este 10 óráig tarthatnak nyitva. (digi24, hírszerk.)



Nyitókép: Politico.eu

