Hiába tette le az esküt Lukasenka, az Európai Unió attól még nem tekinti legális elnöknek

Nem ismeri el az Európai Unió (EU) a szerdán újból beiktatott Aljakszszandr Lukasenkát, Fehéroroszország évtizedek óta regnáló elnökét, mert új mandátumának semmiféle demokratikus legitimitása nincs – közölte a BBC.



A 27 tagú Európai Unió mellett az Egyesült Államok is elutasította a választás eredményét. Lukasenka azonban továbbra is a szomszédos és egyben legfontosabb szövetségesének, Oroszország támogatását élvezi.



„Az Európai Unió nem ismeri el a meghamisított eredményeket. Ennek alapján a 2020 szeptember 23-i beiktatásnak és az Aljakszandr Lukasenka által követelt új mandátumnak sincs demokratikus legitimitása" - mondta az EU szóvivője közleményben.



A fehéroroszországi állami hírügynökség (BeITA) szerdán jelentette, hogy Lukasenka letette a hivatali esküt. Az előre nem bejelentett és a jogszabályokkal ellentétben a közszolgálati televízióban nem közvetített szertartást a beszámoló szerint száz ember jelenlétében tartották meg Minszkben, a Függetlenség Palotájában.



Több százan vettek részt Lukasenka eskütételén, aminek okán Minszk számos utcáját lezárták. A vendégek főként lojális tisztviselők voltak, a BBC megállapította: külföldi méltóságokat nem hívtak meg.



Az egyik ellenzéki képviselő "tolvajgyűlésnek" nevezte Lukasenka hatodik alkalommal tett esküjét.



Az országban rendszeresek a tüntetések. Vasárnaponként nagyságrendileg százezres tüntetésekről beszélhetünk, amelyek Lukasenka beiktatását követően is folytatódnak a fővárosban, Minszkben.



Aljakszandr Lukasenka a hivatalos adatok szerint a szavazatok több mint 80 százalékával nyerte meg az augusztus 9-ei elnökválasztást. Az ellenzék csalásra hivatkozva nem fogadja el az eredményt, és az időközben Litvániába menekült Szvjatlana Cihanouszkaját tekinti államfőnek. (hírszerk./BBC)



