Egy finn reptéren kutyákkal szagoltatják ki a koronavírust

A koronavírus kimutatására képeztek ki kutyákat, akik a helsinki Vantaa repülőtéren vett mintákból szagolják ki a koronavírus-fertőzés jelenlétét - írja a Hotnews a Reuters értesüléseire hivatkozva.



A projekt egyelőre kísérleti jelleggel működik, a sajtó értesülései szerint a kutyák mellett rendszeresen végeznek teszteléseket is.



A 15 kutyából és 10 kiképző személyből álló csapatot szakértők önkéntes alapon tanították ki a feladat elvégzésére, a projektet egyébként egy helyi magán állatklinika finanszírozza.



A csapat részese Kossi, egy spanyol mentőkutya is, akit Finnországban többek között a rákos megbetegedés felderítésére is kiképeztek.



"Kutatásaink során észrevettük, hogy ezek a kutyák öt nappal a tünetek megjelenése előtt kiszagolják a betegséget" - mondta Anna Hielm-Bjorkman, a Helsinki Egyetem adjunktusa, majd hozzátette: a kutyusok majdnem 100%-os pontosággal érzékelik a betegségek jelenlétét.



Az állatokkal való vizsgálat úgy történik, hogy a reptéri utasoktól vett mintákat egy edénybe teszik, amelyet egy külön erre a célra kialakított terembe visznek, ahol a kutyák megszagolják azokat.(hotnews, hírszerk.)



