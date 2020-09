Kikerült a kötelező kvóta az EB migrációs javaslatcsomagjából

Közzétette az új migrációs javaslatcsomagját az Európai Bizottság. A bevezetőben hangsúlyozzák, hogy a migráció összetett kérdés, és sok szempontot kell mérlegelni: egyrészt a biztonságát azoknak az embereknek, akik védelemre vagy jobb életre vágynak, másrészt az EU-tagországok aggodalmait, ami a külső határokat illeti, lévén, hogy a határmenti államok attól tartanak, hogy a migrációs nyomás meghaladja képességeiket.



Mindennek tükrében a Bizottság a migráció kérdésének újraértékelését javasolta: kikerült a menekültek kötelező szétosztását tartalmazó kvótarendszer, viszont minden tagállamnak szolidaritást kell mutatnia. Ezt a migránsok deportálásában való részvétellel is meg lehet valósítani. A menedékre nem jogosult emberek visszatoloncolása egyébként hangsúlyos része a csomagnak.





A hatékonyság javítása

Az új javaslat első pillére a menekültügyi eljárások hatékonyságának javítása. Az elbírálás felgyorsításával ugyanis tehermentesíteni lehet az elsődleges befogadó országokat. Itt új elem, hogy az unió határain kívül megkezdődne a menedékkérők átvilágítása, a személyazonosságuk ellenőrzése. Ezután egy gyors eljárás keretében szűrnék ki azokat, akik jogosultak lehetnének a menedékjogra.



Igazságos felelősségvállalás

A terv második pillére a tagállamok közötti szolidaritás kérdése. Az előző migrációs csomagban ez többnyire a menedékkérők kvóták szerinti kötelező elosztását jelentette volna, ezt azonban Magyarország és Lengyelország nem volt hajlandó végrehajtani. A bizottság ezért egyfajta rugalmas szolidaritást szeretne.



A sajtóközlemény szerint ez továbbra is jelentheti a menekültek befogadását a belépési országból, de a tagállamok választhatják azt is, hogy segítenek a menedékjogra nem jogosultak visszatoloncolásában. Ez hangsúlyozottan önkéntes alapon történik majd.



Együttműködés harmadik országokkal

Az EU fokozná az együttműködést harmadik országokkal. Ez a pillér eddig is működött, Törökország például az EU pénzügyi segítségéért cserébe fogta vissza az Európába tartó menekülteket. Itt javítani szeretnék az együttműködést abban is, hogy a nem uniós országok fogadják vissza azokat a polgárokat, akik nem kapnak menekültstátuszt.



Az EU ezen kívül erősítené a határőrizeti ügynökségeket. És egy külön programot indítana a tehetséges munkavállalók számára az unióban való legális munkavállalásért.



A javaslat kiigazított és gyorsabb eljárásokat határoz meg a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, emelte ki a bizottsági elnök, Ursula von der Leyden, a javaslatcsomag bemutatásakor. Egyensúlyba hozza a felelősség és a szolidaritás tisztességes megosztásának elveit, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy helyreálljon a tagállamok közötti és az unió migrációkezelési képességébe vetett bizalom - mondta.



Eurostat: visszaesett a menedékkérelmek száma

2020 második negyedévében csaknem 70 százalékkal esett vissza, az EU-ban a menedékkérelmek száma, főleg a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások miatt - írja az Eurostat, az unió statisztikai hivatala legfrissebb felmérésében.

Az év elején körülbelül 150 ezer kérelmet nyújtottak be az uniós tagállamokban, főként afgán, szíriai és venezuelai állampolgárok. Ez 46 500-re csökken a második negyedévben.



A menedékkérők csaknem harmada (31 %) Németországba érkezett a vizsgált időszakban. Ugyanekkor Franciaországban 8900-en, Spanyolországban 7200-an adtak be menekültstátusz iránti kérelmet. Ebben a három tagállamban regisztrálták csaknem kétharmadát az EU-ba irányuló összes menedékjog iránti kérelemnek.



A tagországok népességéhez viszonyítva sorrendben Cipruson, Szlovéniában és Görögországban adták be a legtöbb kérelmet. Romániában összesen 385 kérelmet regisztráltak, a menedékkérők zöme Szíriából és Afganisztánból származik. A legkevesebb letelepedési kérvényt pedig Magyarországon, Lengyelországban és Észtországban iktatták. Magyarországon mindössze 15 menedékkérelmet adtak be 2020 második negyedévében. (ec.europa.eu/euronews/hírszerk.)









