Kicsoda a 73 éves dédnagymama, a minszki tüntetések legidősebb hőse?

„Én csak itt sétálok!” Ez lett az általános válasza a belarusz tüntetőknek, ha rendőrök léptek fel ellenük. A frappáns kifogást attól a 73 éves dédnagymamától vették át a tiltakozók, aki augusztus 26-ától kezdődően egyre inkább a figyelem középpontjába került bátorsága és kitartása miatt. Nina Bahinszkaja fogalommá vált, ő lett a Lukasenka ellen tüntetők új emblematikus alakja.



A videó bejárta az internetet, ahogy a 73 éves dédnagymama a nála sokkal robosztusabb testalkatú egyenruhások ellen küzd. Egy személyben testesíti meg a belarusz tiltakozáshullám minden napi hőseit, az átlagembereket. Elismerésük jeléül Nina Bahinszkajáról teret neveztek el Minszkben az ellenzéki mozgalom résztvevői. Természetesen nem hivatalosan, hanem szimbolikusan. A helyszínen egybegyűltek névadó ünnepséget is rendeztek, ahogy egy jelentős közterület elnevezésekor szokás.





Nina Bahinszkaja 2017-ben, egy minszki tüntetésen

Nina Bahinszkaját rendőrök kísérik el a Kuropati erdőben lezajlott megemlékezésről 2019-ben

A női jelenlét meghatározó volt az elmúlt hetekben Belaruszban. Mert miután a tüntető férfiakat ezrével verték meg a rendőrök, és zárták el a hatóságok, a nők vonultak az utcákra. Taktikájuk azonban, miszerint őket nem fogják bántani, csak az első hetekben vált be. Szeptember elejétől már a nők ellen is keményen léptek fel a belügyi alakulatok, és ugyanúgy emelték ki közülük is a hangadókat a tömegből, mint ahogy a férfiak esetében tették, és a tettlegességtől sem riadtak vissza a lányokkal, asszonyokkal szemben.Nina Bahinszkaja azt nyilatkozta, hogy ő nem a saját jövőjéért tüntet, hanem a fiatalokért, unokáiért és dédunokáiért ment ki az utcára. A 73 éves asszony szinte minden tüntetésen részt vett a rendszerváltás kezdete óta, 1988-tól. Az első megmozdulások között volt a szovjet titkosrendőrség áldozatainak tömegsírjánál rendezett megemlékezés a Kuropati-erdőben. A harminc évvel később ugyanott tartott megemlékezésen is jelen volt, és ugyanúgy elvitték a rohamrendőrök. Mintha mi sem változott volna, mondta később.Általában magával vitte a Moszkvától való nemzeti függetlenség jelképét, a piros-fehér belarusz lobogót a tüntetésekre, de mindig elkobozták tőle a rendőrök. A mára ellenzéki jelképpé módosult hagyományos nemzeti színeket igyekszik ruházatán viselni, így nem tudnak tőle mit elkobozni.Nina Bahinszkajára már annyi pénzbüntetést szabtak ki a korábbi megmozdulásokon a hatóságok, hogy mára már nyugdíjának felét visszatartják a tartozás miatt, amit a be nem fizetett bírságokkal és azok kamataival halmozott fel. Lakása még megmaradt, de néhány ingóságát is lefoglalták már. A hírek szerint nem hagyja, hogy adományokkal segítsenek neki a civilek, igyekszik fél nyugdíját beosztva élni.