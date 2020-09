Németországban óriási razziát tartottak az illegálisan bevitt kelet-európai munkavállalók miatt

A német rendőrség szerda hajnalban több razziát hajtott végre, mivel állítólag rengeteg munkavállalót csempésztek az országba Kelet-Európából, hogy a húsipari feldolgozókban dolgozzanak – számol be a G4media portál az Agerpres információira hivatkozva.



A rendőrség szóvivői szerint mintegy 800 rendőr vett részt a rajtaütéseken Szász-Anhalt és Alsó-Szászország tartományokban, de razziáztak Berlinben és Észak-Rajna-Vesztfáliaban is.



A rendőrség nyilatkozata alapján mintegy 40 cég ingatlanjaiban tartottak házkutatásokat, mivel azok a gyanú szerint hamis iratokkal juttattak munkásokat be az országba. (g4media, hírszerk.)



