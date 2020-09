Világszerte meghaladta a 968 ezret a koronavírusos áldozatok száma

Már 31 483 011 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 968 726, a gyógyultaké pedig 21 624 431 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerdai összesítése szerint.



A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A koronavírus az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 6 895 685 fertőzött volt, 200 768 az elhunytak száma és 2 646 959-en gyógyultak meg eddig.



Indiában 5 562 663 fertőzöttet, 88 935 halálos áldozatot és 4 497 867 gyógyultat jegyeztek fel.



A harmadik helyen Brazília áll 4 558 040 fertőzöttel, 137 272 halálos áldozattal és 4 016 831 gyógyulttal.



Mint már korábban is megírtuk, Spanyolországban is igen súlyos a helyzet, jelenleg 682 267 fertőzöttet és 30 904 halottat regisztráltak, 150 376-an pedig felgyógyultak.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.(mti)

