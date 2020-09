200 ezer euróval támogatja az induló Telexet egy cseh kiadóvállalat

Az egyik legnagyobb cseh kiadóvállalat 200 ezer euróval, azaz több mint 72 millió forinttal támogatja a távozó indexes újságírók új lapját, a Telexet.



A Zdeněk Bakala vállalkozó tulajdonában lévő Economia hétfőn tett szándéknyilatkozatot a felajánlásról. A cég igazgatótanácsának elnöke, Zuzana Řezníčková így nyilatkozott a támogatásról:



„A Telex elkötelezettsége a kiváló minőségű újságírás mellett, egy olyan időszakban, amikor erre hatalmas szükség van, komoly hatással volt ránk. A szolidaritás jegyében az igazgatótanács és a kiadóvállalat tulajdonosa úgy döntött, hogy 200 ezer euróval járul hozzá a Telex-projekt elindításának költségeihez."



A hírt a telexesek egy Facebook-bejegyzésben jelentették be, és néhány mondatban a felajánlás hátteréről is írtak. „Munk Veronika a felmondásunk után - ahogy sok más nemzetközi lapnak - interjút adott Bakala egyik kiadványának, a Respekt nevű újságnak is. Ezután megkereste az anyagot készítő újságíró, hogy olvasta a tulaj a cikket, és érdekelné a Telex, meg úgy általában a történetünk. Felvettük egymással a kapcsolatot, és a napokban felgyorsultak az események, kiderült, hogy Csehország egyik leggazdagabb vállalkozója, Zdeněk Bakala, illetve az Economia kiadó szeretné nagy összegű adománnyal segíteni az újságunk elindulását. Legjobb szakmai tudásunk szerint meggyőződtünk róla, hogy a szándék valós, az adományozó személye nem kockázatos" - áll a bejegyzésben.





A Telex csapata olvasói adománygyűjtést is tart az új hírportál beindítása előtt. Felhívásukban azt írják,Hétfő estig több mint 32600 ember küldött támogatást a szerkesztőségnek. (Reuters/hírszerk.)