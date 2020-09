Minszkben őrizetbe vették a 73 éves Nina Bahinszkaját

A belarusz rendőrség a szombati tüntetéseken több száz nőt vett őrizetbe a Minszkben. AZ AFP hírügynökség szerint zöld egyenruhában és fekete álarcban lévő férfiak vették körül a tüntetőket, akik „csak gyávák verik a nőket!” felkiáltással vonultak végig a belarusz főváros utcáin. Az őrizetbe vettek között volt Nina Bahinszkaja, a 73 éves nagymama, aki a tiltakozó mozgalom ikonikus személyiségé vált.





#Belarus 73-year-old Nina #Bahinskaya is giving an incredible example of courage and strength. She began coming out to the streets with a white-red-white flag even before the Soviet Union collapsed, not to mention #Lukashenko becoming president.



She is already a legend#Europe pic.twitter.com/AlJaj7FlV1