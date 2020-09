A koronavírus miatt újabb 150 millió gyermek került mélyszegénységbe

Az új koronavírus okozta világjárvány, és a vírus terjedését megelőző izolációs intézkedések hatására legalább 150 millióval nőtt a világon azoknak a gyermekeknek a száma, akik mélyszegénységben élnek - áll az UNICEF gyerekjogi szervezet és Save the Childre nonprofit szervezet csütörtöki jelentésében.



A jelentés szerint a járvány kezdete óta 15 százalékkal nőtt az ilyen gyerekek száma az alacsony és közepes jövedelmű országokban, így ez a szám a hivatalos adatok szerint már megközelíti az 1,2 milliárdot.



A jelentés kiemeli, hogy az eddig szegénységben élő gyerekek a járvány kitörésével még szegényebbé váltak, és ez az állapot az elkövetkező hónapokban várhatóan rosszabbra fordul.



Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető elnöke szerint azok a családok, akik a járvány előtt már majdnem kilábaltak a mélyszegénységből a pandémia miatt most ismét visszacsúsztak oda, és szerinte az a legaggasztóbb, hogy ennek a válságnak még mindig közelebb vagyunk a kezdetéhez, mint a végéhez.



A szervezet arra ösztönzi a kormányokat, hogy gyors segítséget nyújtsanak országaik szociális védelmi rendszerének, segítsék az orvosi ellátás kiterjesztését, valamint a távoktatási rendszer kapacitásának növelését.



Inger Ashing, a Save the Children nonprofit szervezet ügyvezető igazgatója szerint évekre visszaesik azoknak a gyerekeknek a helyzete, akik most oktatás nélkül maradnak, vagy arra kényszerülnek, hogy dolgozzanak és megházasodjanak.



Az UNICEF és a Save the Children csütörtökön publikált jelentése 70 ország adatait veszi figyelembe, ahol a gyermekek oktatásának körülményeit, a gyógyszerekhez és élelmiszerekhez való hozzáférés lehetőségeit, valamint a gyermekek megfelelő higiéniai körülményekhez való hozzáférését vizsgálták. (hírszerk.)



