Kigyógyult az ukrán főpap, aki a melegeket okolta a koronavírusért

Negatív lett a korábban koronavírus miatt megbetegedett Filaret ukrán tiszteletbeli ortodox pátriárka tesztje - közölte az általa vezetett egyházi "szárny" szerdán a honlapján.



A közlemény szerint a 91 éves egyházi vezető jól van, elhagyta a kórházat, jelenleg már saját kijevi rezidenciáján tartózkodik, és hamarosan újra szertartásokat is fog tartani.



Filaret márciusban azzal került a hírekbe, hogy azt mondta az ukrán közmédia egyik tv-csatornájának, "a koronavírus Isten büntetése az emberiség bűneiért". Tovább is ment, mert azt is hozzátette, hogy ezen elsősorban az azonos neműek házasságát érti.



A kijelentése komoly vihart kavart Ukrajnában, egy kijevi LMBT csoport be is perelte ezért Filaretet, arra hivatkozva, hogy az ilyen kijelentések kirekesztőek és erőszakhoz vezethetnek, pláne a járványhelyzet idején. (mti)

