Németország átvesz 1500 menedékkérőt a leégett görög menekülttáborból

Németország átvesz több mint 1500 menedékkérőt Görögországtól a Leszboszon fekvő Moriánál kialakított befogadóközpont leégése miatt a kormánypártok keddi megállapodása szerint – írja az MTI.



Olaf Scholz alkancellár, a szociáldemokraták (SPD) politikusa a Twitteren azt írta, hogy többségében gyermekes családok elhelyezését vállalják át Görögországtól. Hozzátette, hogy a szövetségi kormány egy "európai segítő akcióra törekszik".



Steffen Seibert kormányszóvivő az SPD és a nagyobbik kormányzó erő, a jobbközép CDU/CSU pártszövetség megállapodásának részleteit ismertetve közölte, hogy Németország 408 családból 1553 embert vesz át Görögországtól. Valamennyien átestek a menedékjogi eljárás első szakaszán, hivatalosan is védelemre szoruló személyek.



Átvesznek további mintegy 150 felnőtt kísérő nélküli kiskorút is. Ők a Moria tábor leégése miatt hajléktalanná vált nagyjából 400 kiskorú elhelyezésére tíz európai ország összefogásával szervezett program révén érkeznek Németországba.



A német kormány a korábban indított programokkal együtt hozzávetőleg 2750 ember átvételével járul hozzá a görög menekültügyi rendszer terheinek csökkentéséhez, és a görög helyzettől függetlenül továbbra is törekszik a menekültügy körüli gondok "európai megoldására", amelyből Németország a méretével arányosan kivenné a részét – tette hozzá a szóvivő.



A leszboszi tábor leégése a kormánypártokat is megosztó vitákhoz vezetett Németországban. Számos kormánypárti és ellenzéki politikus nagyszabású, több ezer ember átvételét célzó program beindítását sürgette, mások azt hangsúlyozták, hogy a migrációs nyomás növekedésének kockázata miatt igen körültekintően kell eljárni, és el kell kerülni, hogy Németország egyedül, európai partnerek nélkül siessen Görögország segítségére.



Angela Merkel kancellár azt az álláspontot képviselte, hogy a felelősség európai szintre emelésére kell összpontosítani, vagyis a görög hatóságok munkájának támogatásával újra kell építeni a tábort Leszboszon, és működtetését az EU felügyelete alá kell helyezni.



Ehhez a közös felelősségvállaláshoz kíván hozzájárulni a német kormány a bő 1500 ember átvételével. A programról első lépésben a CDU és a CSU egyezett meg, majd közösen megállapodásra jutottak a koalíciós társ szociáldemokratákkal.



A Moria tábort 2800 személyesre tervezték, legutóbb mintegy 12 600-an lakták. Segélyszervezetek rendszeresen bírálták a zsúfoltságot.



Szeptember elején karantén alá helyezték, mert elkezdett terjedni az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2).



Az egy hete, szeptember 8-án éjjel kitört tűzben lakhatatlanná vált.



A görög hatóságok szerint táborlakók gyújtogattak, öt gyanúsítottat kedden őrizetbe vettek. A német sajtóban ismertetett értesülések szerint valamennyien elutasított afgán menedékkérők.



Moria egyike volt annak az öt központnak, amelyet az európai hatóságok létesítettek az égei-tengeri görög szigeteken a 2015-ös nagy migrációs válság idején, hogy csökkentsék a szomszédos Törökországból érkezők számát. Görögország szárazföldi részére csak a legkiszolgáltatottabb személyeket szállítják át, a menedékkérők többsége a szigeteken marad hónapokig vagy akár évekig is. (MTI)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!