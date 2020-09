Navalnij a kórházból posztolt az Instagramra

Instagramra feltöltött fényképpel nyugtatta meg követőit Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista, akit a német, francia és svéd hatóságok szerint is novicsok idegméreggel mérgezhettek meg nemrégiben.





Hétfőn mi is beszámoltunk róla, hogy az ellenzéki aktivista állapota javulófélben van, már a betegágyát is képes elhagyni. A kedden közzétett fotón is az látszik, hogy Navalnij láthatóan sokkal jobban van.A mérgezéses tünetekkel ápolt politikust egy hete ébresztették fel a gyógyszerekkel fenntartott mesterséges kómából. A gépi lélegeztetésről is akkor kezdték leszoktatni.Alekszej Navalnij az orosz államfő,egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban. A kómába esett politikust az ottani kórházba szállították. Kezelését augusztus 22-től folytatják Berlinben.