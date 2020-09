Van, ahol kész csőd, van, ahol siker a koronavírus alakulását monitorozó mobilalkalmazás

Üzembe helyezésük óta a COVID-19 alakulását monitorozó mobilalkalmazások, amelyek a fertőzött személyek kontaktjainak automatikus nyomon követésével az új koronavírus elterjedésének megakadályozását hivatottak segíteni, egy sor kihívással néztek szembe, a személyes adatvédelemmel kapcsolatos problémáktól a műszaki hibákig. Az AFP kivonatot készített a különböző európai kezdeményezésekről és az alkalmazások sikerességéről ezen a téren, ezt a kivonatot szemlézte az Agerpres hírügynökség.





Németország - Nincs egy "univerzális megoldás"



A júniusban elindított track and trace jellegű alkalmazás 'fontos kiegészítő eszköz a fertőzési ráta alacsonyan tartásában', azonban nem jelent egy 'univerzális megoldást' - mondja Steffen Seibert, a kormány szóvivője.



Az alkalmazást általában jól fogadta a személyes adatvédelemhez egyébként nagyon ragaszkodó németországi lakosság, még az adatvédelem legvehemensebb harcosai is, mint például a Chaos Computer Club.



Szeptember elsejétől kezdődően az alkalmazást 17,8 milliószor töltötték le - az ország lakossága megközelítőleg 83 millió -, július elején pedig néhány száz megfertőződés esetében küldött riasztást.



Izland - A turisták monitorozása



Az alkalmazás letöltéseinek száma röviddel az elindítása után tetőzött - a lakosság 40 százaléka használta -, majd a turisztikai idény megkezdésével ismét nőtt.



A vulkanikus szigetre látogatókat arra biztatják, hogy töltsék le az alkalmazást - nemcsak azért, mert az jól működik, hanem azért is, mert fontos linkeket tartalmaz bizonyos COVID-19-ről szóló dokumentumokhoz. Ezen kívül az alkalmazás még egy online chat funkciót is tartalmaz.



Más, Európában használt alkalmazásoktól eltérően az izlandi képes lokalizálni egy személyt és monitorozni a mozgását. Az illető személy beleegyezésével pedig használja a GPS rendszert is a mobiltelefon lokalizálására.



Portugália - Kompatibilitási problémák



Portugália csupán ebben a hónapban jelentette meg az alkalmazást, amelyet a fogyasztói jogvédelmi csoportok kritikával illettek a személyes adatok kezelésében felmerült állítólagos hiányosságok miatt, és mert szerintük a technológiai óriásvállalatok domináns szerepet játszanak az egészségügyi protokollok kidolgozásában.



Emellett a sajtóban megjelent információk szerint megközelítőleg 800.000 mobiltelefonra - a lakosság létszáma körülbelül 10 millió - nem lehet feltölteni az alkalmazást az inkompatibilis szoftver miatt. Az alkalmazás így végül haszontalan lett.



Franciaország - Sikertelenség



A francia kormány június elején indította el StopCovid alkalmazását, de augusztus közepéig azt csupán 2,3 milliószor töltötték le, miközben az ország lakossága 67 millióra rúg. Ez idáig az alkalmazás mindössze 72 kockázatos kontakszemélyt jelzett, miközben 1169 felhasználó tüntette fel magát igazolt fertőzöttnek.



Az alkalmazást az IT-szakértők is elmarasztalták a személyes adatok védelme kapcsán.



Az úgynevezett 'központosított' protokollon alapuló francia alkalmazás inkompatibilis a legtöbb hasonló európai alkalmazással, amelyek 'decentralizáltak'.



A központosított modell esetében a begyűjtött anonim adatokat egy külső szerverre töltik fel, amely azonosítja a kapcsolatokat a kontaktokkal, amennyiben egy személy a COVID-19 tüneteit észleli magán.



A decentralizált modell nagyobb kontrollt biztosít a felhasználók számára a saját információk fölött, mivel azokat a telefonban tárolja. A rendszer felfedi a kapcsolatokat azokkal a személyekkel, akik a vírust elkaphatták. Ezt a modellt használja a Google, az Apple és egy nemzetközi konzorcium.





Kedvező visszajelzések Svájcban és Olaszországban



A lausanne-i Műszaki Iskola (EPFL) által kifejlesztett, decentralizált protokollon alapuló SwissCovid alkalmazást május 25-én kezdték el tesztelni.



Jelenleg közel 1,6 millióan használják az alkalmazást, amelyet eddig 2,3 milliószor töltöttek le (Svájc lakossága 8,5 millió).



Szeptember elején az alkalmazás naponta átlagban 56 fertőződés-esetet jelzett, és úgy tűnik, hogy a lakosság meglehetősen jól fogadta.



Olaszországban 5,4 milliószor töltötték le az Immuni alkalmazást, ami a potenciális felhasználók (itt nem szerepelnek a 14 év alatti gyerekek, és azok, akiknek nincs mobiltelefonjuk) mintegy 14%-át jelenti. A hivatalos adatok értelmében június 1-je és augusztus 31-e között 155 felhasználó tüntette fel magát igazoltan fertőzöttnek az alkalmazás révén.



Csalódás Norvégiában és Nagy-Britanniában



A norvég egészségügyi hatóságok júniusban felfüggesztették a helyileg kifejlesztett applikációt, miután az adatvédelmi hatóság túl tolakodónak minősítette azt.



A norvég hatóságok jelenleg más megoldáson dolgoznak, és remélik, hogy karácsony előtt elkészülnek vele. Azt sem tartják kizártnak, hogy a Google és az Apple technológiáját fogják használni.



Nagy-Britanniában először májusban mutattak be a kormányhatóságok egy centralizált modellen alapuló applikációt, júniusban azonban le is mondtak róla azzal az indoklással, hogy nem hatékony.



Azóta a kormány, amely az Apple által alkalmazott korlátozásokat hibáztatta a kudarc miatt, elkezdett decentralizált modellben gondolkodni. Ez idáig azonban egyetlen track and trace típusú alkalmazás sem érhető el széles körben Nagy-Britanniában.



Észak-Írország ezzel szemben július végén elindította saját alkalmazását, amelyet augusztus 26-áig több mint 300.000-szer töltöttek le.



Skócia szintén elindította saját alkalmazását szeptember 10-én. A "Protect Scotland" nevet viselő applikáció a Bluetooth technológiát használja, és figyelmezteti a felhasználókat, hogy kontaktusba kerültek COVID-19-cel diagnosztizált személyekkel (szintén felhasználókkal). A NearForm ír vállalat által kifejlesztett alkalmazás decentralizált technológia alapján működik. (agerpres)

