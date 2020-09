Koronavírus: a WHO szerint a következő két hónapban kiugróan megnő az elhunytak száma

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra számít, hogy hamarosan romlani fog a járványhelyzet. A WHO szakértői szerint bár a fertőzés szövődményeiben elhunytak száma egyelőre sehol sem kiugró, de valószínűsíthetően hamarosan az lesz.



Hans Kluge, a WHO európai igazgatója szerint októberben, novemberben egészen biztosan sok lesz a halálos áldozat.



„Sokan nem akarják meghallani ezeket a rossz híreket, és én ezt teljességgel megértem. De azt is fontos elmondanom, hogy ennek az egésznek egyszer csak vége lesz. Előbb vagy utóbb a járvány véget ér. Ez még nem világvége”- tette hozzá.



Jonathan Peterchmitt francia egészségügyes attól tart, hogy országában ősszel a járvány tavaszi hullámához hasonló állapotok fognak ismételten uralkodni. Akkor a francia egészségügy végső határait volt kénytelen feszegetni.



„Attól tartok, hogy október közepét február és márciushoz hasonlíthatjuk majd. Az a baj, hogy ha az esetszám annyira megugrik, mint tavasszal, az egészségügyi rendszer nem fog vele bírni, és könnyen lehet, hogy hasonló katasztrófa lesz mint az év első felében" - mondta.



A világ országai kétségbeesetten próbálják elkerülni a tavaszihoz mérhető volumenű leállást, és más megelőző intézkedéseket, számos laboratórium pedig a vakcina kifejlesztésén dolgozik.



Hans Kluge szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy egy kifejlesztett vakcina majd mindent megold.



„Mindenhol azt hallom, hogy a vakcina megold majd mindent, és véget vet a járványnak. De nem. Nem fog. Egyáltalán nem biztos, hogy lesz olyan oltóanyag, amely minden korosztálynak segítséget nyújthat, ha viszont különböző vakcinákkal kell oltani, az kész logisztikai rémálom lesz” - mondta a WHO európai igazgatója. (Euronews/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!