Három hetes országos zárlatot hirdettek ki Izraelben

Az izraeli kormány fél napos vita után megszavazta a hétvégén kezdődő, legalább három hétig tartó szigorú második országos zárlatot – jelentette a 12-es kereskedelmi tévé vasárnap esti híradása.



A zárlat, a kabinetben elfogadott két hét helyett, három hétig tartó szigorú vesztegzárral kezdődik az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt. Ez az időszak az őszi zsidó ünnepek időszaka, a pénteken kezdődő zsidó új évtől a sátoros ünnepeket lezáró Szimchat Tóra ünnepig tart.



Az MTI azt írja, hogy az ünnepeken is érvényes zsinagógai korlátozások miatt vasárnap lemondott hivataláról Jakov Licman lakhatási miniszter, az ultraortodox askenázi Jahadut HaTóra párt egyik vezetője.



A mintegy kilencmilliós Izraelben eddig 154 759 ember fertőződött meg igazoltan a koronavírussal, és több mint 38 ezer aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben február óta 1108-an haltak meg Izraelben, jelenleg 1056 koronavírusos beteget ápolnak a kórházakban országszerte, közülük 513-an súlyos állapotban vannak, 139 ember lélegeztetőgépen.



A három hetes időszakban az országban mindenki csak 500 méterre hagyhatja majd el otthonát, zárva lesz minden oktatási és szabadidős intézmény, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak tartanak nyitva.



A kormány döntése enyhítette a munkavégzés szabályozását a zárlat idején. Noha az eredeti változatban bezártak volna minden nem létfontosságú munkahelyet, a vasárnapi kormányülésen úgy határoztak, hogy a magánszektorban tovább dolgozhatnak.



A tévében megszólaltatott szakértők azért bírálták a kormányt, mert a járvány tavaszi első hulláma óta nem növekedett a kórházak kapacitása, ugyanúgy mindössze nyolcszáz súlyos beteg fogadására alkalmasak, noha az utóbbi hónapokban 15 milliárd sékel (mintegy 3 és fél milliárd euró) rendkívüli pénzkeretet kapott az egészségügy az ágyak számának növelésre.



Szintén aggályokat vet fel, hogy a zárlat végére sem bizonyos, hogy kiépül a kontaktvizsgálatok rendszere, amelynek segítségével megőrizhetik a vesztegzár eredményét, a várhatóan csekélyebb új fertőzés-számot, és fékezhetik egy újabb hullám megjelenését.



A szigorú zárlat csak a rendkívüli intézkedések első szakaszát jelenti, az eredmények függvényében várhatóan további, kevésbé szélsőséges korlátozásokkal folytatják majd a koronavírus terjedésének megfékezését Izraelben.



Roni Gamzu professzor, koronaügyi biztos bejelentette távozását november elsejétől, miután nem vezetik be „jelzőlámpa tervét”, amely differenciáltan, más-más szabályokat határozott volna meg a különböző mértékben fertőzött településekre.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök televíziós beszédben ismertette az intézkedéseket, és megígérte, hogy csütörtökre gazdasági segélycsomagot mutat be a hátrányosan érintett gazdasági szereplők számára.

(MTI)

