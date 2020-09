Csehországban újabb rekordokat ér el a fertőzöttek száma

Rekordsok, 1541 új koronavírusos fertőzöttet mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok szombaton Csehországban, majdnem százzal többet az eddigi legmagasabb, pénteken regisztrált esetszámnál - derült ki az egészségügyi tárca honlapján vasárnap reggel megjelent legfrissebb adatokból.



A fertőzöttek napi száma annak ellenére emelkedett, hogy a munkaszüneti napokon általában jóval kevesebb tesztet végeznek, mint a munkanapokon. Egy munkaszüneti napon eddig a legmagasabb esetszám 507 volt, ezt most több mint ezerrel lépték túl.



Az újonnan igazolt fertőzöttek napi száma kedden haladta meg első ízben az ezret, és azóta folyamatosan emelkedik.



Az aktív esetek száma jelenleg meghaladja a 13 700-at. Többségüknél a betegség lefolyása problémamentes, enyhe. A szaktárca reggeli jelentése szerint szombaton már 297-en voltak kórházban Covid-19 betegséggel, közülük 69 beteg állapotát súlyosnak minősítették az orvosok, és lélegeztetőkészüléken vannak. Ezek az adatok is folyamatosan emelkednek. Az elhunytak száma szombaton hárommal 453-ra emelkedett.



Március elsejétől, amikor az első fertőzést Csehországban kimutatták, szombatig 35 401 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki a laboratóriumi vizsgálatokon. Mintegy kétharmaduk már meggyógyult. A munkanapi laboratóriumi tesztek száma az utóbbi időben 15 000 körül mozog. A pozitív esetek aránya hétfőn öt százalék, csütörtökön pedig már kilenc százalék volt. Ez a mutató pénteken nyolc százalékra esett vissza, valószínűleg a rekordszámú, 18 200 teszt függvényében.



A koronavírus-járvány országszerte egyre gyorsuló ütemben terjed, ezért a szaktárca pénteken felülvizsgálta az úgynevezett szemaforrendszert, amelyben színekkel jelölik a járványhelyzetet az egyes régiókban. Piros színű régió, amely a legsúlyosabb helyzetet jelenti, nincs a térképen. A járvány közösségi terjedését jelző narancssárga régióból, amely a pirostól egy fokkal alacsonyabb szintű, azonban a korábbi egy (Prága) helyett már hat van, döntően a főváros környéki járások és a dél-morvaországi Uherské Hradiste. A kisebb kockázatot jelző zöld színt az eddigi tíz helyett már 40 járás kapott, ezek az ország több mint felét lefedik. Csehországban 70 járás van. A problémamentességet jelző, fehér színű járások száma így egyre kisebb.



Csütörtöktől kezdve a zárt termekben az egész országban kötelező a védőmaszkok viselete. Eddig a maszkokat csak a tömegközlekedési eszközökben, egészségügyi intézményekben és hivatalokban volt kötelező viselni. A narancssárga régiókban a szórakozóhelyeket és a bárokat ezentúl éjfélkor be kell zárni.



A cseh külügyminisztérium honlapján közölt adatok szerint az egyre romló járványhelyzetre való tekintettel péntekig 11 ország - köztük Belgium, Dánia, Svájc, Írország - korlátozta a cseh állampolgárok beutazását, vagy friss negatív koronavírusteszttől tette függővé. Néhány további ország - köztük Szlovákia - jelezte, hogy mérlegelik a csehek beutazásának valamiféle korlátozását, szabályozását.(mti)

